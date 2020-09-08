10 главных вопросов про прививки от ковида и гриппа — ответы от новосибирского вакцинолога

Сколько времени должно пройти между вакцинацией от гриппа и от коронавируса?

— Между разными вакцинами в Российской Федерации, в соответствии с санитарными правилами, есть интервал в месяц. Поэтому, если в сентябре-октябре привиться против гриппа, то через месяц можно получать прививку от коронавируса, — рассказала специалист.

Когда вакцина от коронавирусной инфекции появится в Новосибирской области?

Точной даты ещё нет, но, по словам Татьяны Ивлевой, скорее всего, это произойдет в октябре или ноябре.

Что означает инактивированная вакцина?

Это значит, что вакцина не содержит живых вирусов.

— Живых вирусов в тех вакцинах, которые сейчас используются в России, нет, — пояснила вакцинолог.

Можно ли заболеть после вакцинации?

Как раз из-за того, что все вакцины инактивированные, нельзя:

— Категорически нет. Там нет вирусов, которые вызовут заболевание, — объяснила Татьяна Ивлева.

Можно ли ставить вакцину от гриппа после перенесенного ковида?

— После коронавирусной инфекции прививаться от гриппа однозначно стоит, потому что сейчас все уже ориентируются в последствиях перенесенной инфекции. Из-за остаточных явлений, которые есть после коронавируса, грипп очень нежелателен, — рассказала специалист.