10 главных вопросов про прививки от ковида и гриппа — ответы от новосибирского вакцинолога

Сегодня, 8 сентября, в день начала прививочной кампании против гриппа мы провели прямой эфир с главным внештатным специалистом по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяной Ивлевой. Во время эфира эксперт отвечала на вопросы читателей НГС, которые пришли в редакцию перед встречей. Мы решили выделить самое главное и собрали 10 вопросов, связанных с прививкой от ковида и вакцинацией в целом.
Можно ли вакцинироваться при хронических заболеваниях?
Как рассказала Татьяна Ивлева, любые хронические заболевания в состоянии ремиссии являются показанием к вакцинации. У людей с хроническими заболеваниями грипп, коронавирус и другие болезни переносятся тяжелее. Перед прививкой обязательно нужно проконсультироваться с профильным врачом.
Противопоказаниями для прививок являются тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины — отек Квинке или анафилактический шок.
Не вступят ли вакцины от коронавируса и от гриппа в конфликт?
— Конфликтов не будет, совершенно безопасно. Вакцины от гриппа наши очень хорошие старые знакомые, мы всё про них знаем. Мы ежегодно прививаемся от гриппа и понимаем, что если человек привился и заболел респираторным заболеванием, то никакого взаимноотрицательного влияния заболевания на вакцинацию или вакцинации на заболевание нет. То есть человек прекрасно выработает иммунитет к гриппу и перенесет ОРВИ.
То же самое с ковидом. Если пойдет наслоение вакцинации и заболевания, то, скорее всего, никакого отрицательного влияния не будет.
Вакцинация от коронавирусной инфекции возможна после вакцинации от гриппа. В связи с тем, что защита от коронавируса будет развиваться после введения двух доз с интервалом в 3 недели. Мы с этой вакциной совместить ничего не сможем, не будет одновременной вакцинации от ковида и гриппа. Такое сочетание не рассматривалось в исследованиях. Правильнее сейчас привиться от гриппа, а когда начнется вакцинация от ковида, заняться этим вопросом, — объяснила Татьяна Ивлева.
Сколько времени должно пройти между вакцинацией от гриппа и от коронавируса?
— Между разными вакцинами в Российской Федерации, в соответствии с санитарными правилами, есть интервал в месяц. Поэтому, если в сентябре-октябре привиться против гриппа, то через месяц можно получать прививку от коронавируса, — рассказала специалист.
Когда вакцина от коронавирусной инфекции появится в Новосибирской области?
Точной даты ещё нет, но, по словам Татьяны Ивлевой, скорее всего, это произойдет в октябре или ноябре.
Что означает инактивированная вакцина?
Это значит, что вакцина не содержит живых вирусов.
— Живых вирусов в тех вакцинах, которые сейчас используются в России, нет, — пояснила вакцинолог.
Можно ли заболеть после вакцинации?
Как раз из-за того, что все вакцины инактивированные, нельзя:
— Категорически нет. Там нет вирусов, которые вызовут заболевание, — объяснила Татьяна Ивлева.
Можно ли ставить вакцину от гриппа после перенесенного ковида?
— После коронавирусной инфекции прививаться от гриппа однозначно стоит, потому что сейчас все уже ориентируются в последствиях перенесенной инфекции. Из-за остаточных явлений, которые есть после коронавируса, грипп очень нежелателен, — рассказала специалист.
Когда прививаться после перенесенного коронавируса?
Лучше определиться с доктором. Если это легкие и бессимптомные формы, прививку можно ставить уже через неделю после выздоровления. При тяжелых формах вакцинацию необходимо согласовывать с лечащим врачом.
Если у меня есть антитела к коронавирусу, я не заболею гриппом?
— Между этими заболеваниями нет связи. Если у человека есть антитела к коронавирусу, это говорит о том, что он переболел коронавирусной инфекцией. Это совершенно никак его не защитит от гриппа и не является противопоказанием к вакцинации. Связи никакой нет. Если очень хочется и интересно, то антитела к ковиду вы можете определить. Но для решения вопроса вакцинации против гриппа это никак вам не поможет, — подчеркнула вакцинолог.
Требуется ли справка об отсутствии ковида для того, чтобы сделать прививку от гриппа?
Нет, на сегодняшний день такого требования нет.
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