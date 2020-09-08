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Появилось видео трагического заплыва новосибирской туристки в Катуни

Кадры сделала племянница погибшей

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На кадрах видно, что на реке было сильное течение

На кадрах видно, что на реке было сильное течение

В Сети появилось видео трагического заплыва новосибирской туристки в Катуни.

На прошлой неделе сибирячка Татьяна отправилась в Горный Алтай. Во время отдыха на берегу Катуни она решила совершить заплыв по реке и попросила племянницу снять это на видео. Во время плавания Татьяна скрылась под водой, её тело до сих пор не нашли.

Сегодня, 8 сентября, в инстаграм-сообществе svodka54 опубликовали ролик с моментом, как она отплывает от берега, а потом борется со стихией.

Видео: svodka54 / Instagram.com

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей женщины.

Напомним, что незадолго до заплыва Татьяна снимала видео, на котором рассказала, откуда планирует нырять в Катунь. Также НГС поговорил с друзьями женщины, которые сообщили, о чем она говорила в тот день.

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видеоутонулаКатунь
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