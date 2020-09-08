В Сети появилось видео трагического заплыва новосибирской туристки в Катуни.
На прошлой неделе сибирячка Татьяна отправилась в Горный Алтай. Во время отдыха на берегу Катуни она решила совершить заплыв по реке и попросила племянницу снять это на видео. Во время плавания Татьяна скрылась под водой, её тело до сих пор не нашли.
Сегодня, 8 сентября, в инстаграм-сообществе svodka54 опубликовали ролик с моментом, как она отплывает от берега, а потом борется со стихией.
Видео: svodka54 / Instagram.com
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей женщины.
Напомним, что незадолго до заплыва Татьяна снимала видео, на котором рассказала, откуда планирует нырять в Катунь. Также НГС поговорил с друзьями женщины, которые сообщили, о чем она говорила в тот день.