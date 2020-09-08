В Сети появилось видео трагического заплыва новосибирской туристки в Катуни.

На прошлой неделе сибирячка Татьяна отправилась в Горный Алтай. Во время отдыха на берегу Катуни она решила совершить заплыв по реке и попросила племянницу снять это на видео. Во время плавания Татьяна скрылась под водой, её тело до сих пор не нашли.

Сегодня, 8 сентября, в инстаграм-сообществе svodka54 опубликовали ролик с моментом, как она отплывает от берега, а потом борется со стихией.