Нормально отдохнем только в январе: Минтруд определился с выходными и праздниками в 2021 году

Минтруд подготовил проект постановления Правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. В этот раз календарь задержался — обычно он был не только готов, но и принят правительством уже в августе. Это связывали с коронавирусом. Ходили слухи, что из-за нерабочих дней в апреле этого года в следующем сократят новогодние праздники. Нет, не сократят. Отдыхать будем с 1 по 10 января.



— Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля, — сообщили в пресс-службе Минтруда.

