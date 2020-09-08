Бензобак — в пене, замки — в суперклее: на «Родниках» вандалы повредили припаркованный у дома уазик

В Новосибирске неизвестные испортили припаркованный автомобиль, инцидент произошёл в жилмассиве «Родники» на улице Краузе. По словам Александра, хозяина авто, он оставил уазик на проезжей части возле своего дома, однако проезду и выезду транспорт не мешал.



— Вчера, 7 сентября, я приехал домой около 21:30. Поставил машину на проезжей части, так как во дворе не было места. Проезд я не перегораживал, никому не мешал — ни заезду, ни выезду. Это было у нас на въезде во двор. Я ни с кем не конфликтовал, вообще никаких конфликтов не было, — сообщил корреспонденту НГС Александр.

