Бензобак — в пене, замки — в суперклее: на «Родниках» вандалы повредили припаркованный у дома уазик

В Новосибирске неизвестные испортили припаркованный автомобиль, инцидент произошёл в жилмассиве «Родники» на улице Краузе. По словам Александра, хозяина авто, он оставил уазик на проезжей части возле своего дома, однако проезду и выезду транспорт не мешал.
— Вчера, 7 сентября, я приехал домой около 21:30. Поставил машину на проезжей части, так как во дворе не было места. Проезд я не перегораживал, никому не мешал — ни заезду, ни выезду. Это было у нас на въезде во двор. Я ни с кем не конфликтовал, вообще никаких конфликтов не было, — сообщил корреспонденту НГС Александр.
Машина простояла всю ночь, а в 7 утра, когда мужчина собирался на работу, он обнаружил, что неизвестные залили автомобиль строительно-монтажной пеной.
— Двери все запенены, бензобак левый — основной бензобак — тоже запененный, из него пена буквально лезла. Замки все были заклеены «Супермоментом», дворники приклеены к лобовому стеклу. Очень много пены было, даже крыша в пене, — добавил Александр.
Владелец машины обратился в полицию с заявлением, а также начал поиск очевидцев происшествия и записей с камер видеонаблюдения. В полиции подтвердили, что получили заявление о порче УАЗа. Сейчас полицейские осматривают место происшествия и назначают экспертизы.
По приблизительным подсчётам владельца машины, автомобилю был причинён ущерб на 70–100 тысяч рублей.
В августе возле Бугринского моста подрались таксист и охранник, которые вооружились ножом и дубинкой. Причиной стала порча салона такси ребёнком. Мы подробно рассказывали об этом конфликте, в результате которого оба мужчины написали друг на друга заявления в полиции.