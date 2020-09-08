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Бензобак — в пене, замки — в суперклее: на «Родниках» вандалы повредили припаркованный у дома уазик

Владелец машины оставил её на ночь на проезжей части — теперь он ищет записи инцидента с камер

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В таком состоянии обнаружил свой автомобиль его владелец Александр утром, когда собирался ехать на работу

В таком состоянии обнаружил свой автомобиль его владелец Александр утром, когда собирался ехать на работу

В Новосибирске неизвестные испортили припаркованный автомобиль, инцидент произошёл в жилмассиве «Родники» на улице Краузе. По словам Александра, хозяина авто, он оставил уазик на проезжей части возле своего дома, однако проезду и выезду транспорт не мешал.

— Вчера, 7 сентября, я приехал домой около 21:30. Поставил машину на проезжей части, так как во дворе не было места. Проезд я не перегораживал, никому не мешал — ни заезду, ни выезду. Это было у нас на въезде во двор. Я ни с кем не конфликтовал, вообще никаких конфликтов не было, — сообщил корреспонденту НГС Александр.

Машина простояла всю ночь, а в 7 утра, когда мужчина собирался на работу, он обнаружил, что неизвестные залили автомобиль строительно-монтажной пеной.

Из-за нехватки мест во дворе Александру пришлось оставить уазик на проезжей части

Из-за нехватки мест во дворе Александру пришлось оставить уазик на проезжей части

— Двери все запенены, бензобак левый — основной бензобак — тоже запененный, из него пена буквально лезла. Замки все были заклеены «Супермоментом», дворники приклеены к лобовому стеклу. Очень много пены было, даже крыша в пене, — добавил Александр.

А так выглядела машина наутро

А так выглядела машина наутро

Неизвестные запенили двери машины

Неизвестные запенили двери машины

Досталось и замкам

Досталось и замкам

Александр с трудом смог открыть двери

Александр с трудом смог открыть двери

Владелец машины обратился в полицию с заявлением, а также начал поиск очевидцев происшествия и записей с камер видеонаблюдения. В полиции подтвердили, что получили заявление о порче УАЗа. Сейчас полицейские осматривают место происшествия и назначают экспертизы.

По приблизительным подсчётам владельца машины, автомобилю был причинён ущерб на 70–100 тысяч рублей.

В августе возле Бугринского моста подрались таксист и охранник, которые вооружились ножом и дубинкой. Причиной стала порча салона такси ребёнком. Мы подробно рассказывали об этом конфликте, в результате которого оба мужчины написали друг на друга заявления в полиции.

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