Новосибирцев, переболевших коронавирусом, просят сделать прививку от гриппа: есть ли медотвод?

Людям, перенёсшим коронавирус, рекомендуют сделать прививку от гриппа. Тем, кто переболел ковидом в тяжёлой форме, перед этим нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Об этом журналист НГС поговорил с вакцинологом в прямом эфире в Instagram.



— После перенесенного коронавируса прививаться от гриппа однозначно стоит. Если это легкие формы, то не требуется медицинских отводов. А пациентам с тяжёлыми формами нужно с докторами согласовывать эти вещи, потому что бывают разные ситуации, — рассказала главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.