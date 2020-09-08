Новосибирцев, переболевших коронавирусом, просят сделать прививку от гриппа: есть ли медотвод?

Людям, перенёсшим коронавирус, рекомендуют сделать прививку от гриппа. Тем, кто переболел ковидом в тяжёлой форме, перед этим нужно проконсультироваться с лечащим врачом.
Об этом журналист НГС поговорил с вакцинологом в прямом эфире в Instagram.
— После перенесенного коронавируса прививаться от гриппа однозначно стоит. Если это легкие формы, то не требуется медицинских отводов. А пациентам с тяжёлыми формами нужно с докторами согласовывать эти вещи, потому что бывают разные ситуации, — рассказала главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.
Вакцинолог подчеркнула, что привиться от гриппа стоит в сезон вакцинации, потому что потом будет рост заболеваемости. Из-за этого эффективность вакцины может снизиться.
НГС ведёт онлайн-трансляцию интервью с вирусологом. Татьяна Ивлева в прямом эфире отвечает на вопросы наших читателей.
Напомним, что сегодня в Новосибирской области началась прививочная кампания от гриппа.