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Новосибирцев, переболевших коронавирусом, просят сделать прививку от гриппа: есть ли медотвод?

Сегодня на вопросы читателей НГС отвечает вакцинолог Татьяна Ивлева

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Тем, кто перенёс ковид, можно прививаться от гриппа

Тем, кто перенёс ковид, можно прививаться от гриппа

Людям, перенёсшим коронавирус, рекомендуют сделать прививку от гриппа. Тем, кто переболел ковидом в тяжёлой форме, перед этим нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Об этом журналист НГС поговорил с вакцинологом в прямом эфире в Instagram.

— После перенесенного коронавируса прививаться от гриппа однозначно стоит. Если это легкие формы, то не требуется медицинских отводов. А пациентам с тяжёлыми формами нужно с докторами согласовывать эти вещи, потому что бывают разные ситуации, — рассказала главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Вакцинолог подчеркнула, что привиться от гриппа стоит в сезон вакцинации, потому что потом будет рост заболеваемости. Из-за этого эффективность вакцины может снизиться.

НГС ведёт онлайн-трансляцию интервью с вирусологом. Татьяна Ивлева в прямом эфире отвечает на вопросы наших читателей.

Напомним, что сегодня в Новосибирской области началась прививочная кампания от гриппа.

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