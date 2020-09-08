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Можно ли совмещать прививки от гриппа и ковида? Ответ новосибирского вакцинолога

Специалист рекомендует сделать обе прививки в этом году

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Вакцину от коронавируса делают в два этапа

Вакцину от коронавируса делают в два этапа

В этом году новосибирцам рекомендуют привиться и от гриппа, и от ковида.

Об этом в прямом эфире в Instagram рассказала НГС главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

— Сейчас мы переживаем сложный период, мы не были в такой ситуации. Вакцинация необходима, потому что человек может встретиться и с ковидом, и с гриппом, и нужно защититься хотя бы от одного. Обе инфекции опасны, возможны осложнения. Обе инфекции подавляют иммунитет, — сообщила Ивлева.

Специалист порекомендовала привиться от гриппа в сезон вакцинации. Когда в регион поступит вакцина от ковида, то сделать и её. Между разными вакцинами требуется разница в один месяц. Специалист рекомендует привиться сначала от гриппа, а затем от коронавируса. При этом вакцину от коронавируса делают в два этапа с разницей в три недели.

НГС ведёт онлайн-трансляцию интервью с вирусологом. Татьяна Ивлева в прямом эфире отвечает на вопросы наших читателей.

Напомним, что ранее заместитель министра здравоохранения НСО говорил о том, что в ноябре в регион поступит первая партия вакцины от коронавируса. Её смогут получить 5000 человек.

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вакцинагрипппрививка
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