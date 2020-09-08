Можно ли совмещать прививки от гриппа и ковида? Ответ новосибирского вакцинолога

В этом году новосибирцам рекомендуют привиться и от гриппа, и от ковида.
Об этом в прямом эфире в Instagram рассказала НГС главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.
— Сейчас мы переживаем сложный период, мы не были в такой ситуации. Вакцинация необходима, потому что человек может встретиться и с ковидом, и с гриппом, и нужно защититься хотя бы от одного. Обе инфекции опасны, возможны осложнения. Обе инфекции подавляют иммунитет, — сообщила Ивлева.
Специалист порекомендовала привиться от гриппа в сезон вакцинации. Когда в регион поступит вакцина от ковида, то сделать и её. Между разными вакцинами требуется разница в один месяц. Специалист рекомендует привиться сначала от гриппа, а затем от коронавируса. При этом вакцину от коронавируса делают в два этапа с разницей в три недели.
НГС ведёт онлайн-трансляцию интервью с вирусологом. Татьяна Ивлева в прямом эфире отвечает на вопросы наших читателей.
Напомним, что ранее заместитель министра здравоохранения НСО говорил о том, что в ноябре в регион поступит первая партия вакцины от коронавируса. Её смогут получить 5000 человек.