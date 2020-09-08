Можно ли совмещать прививки от гриппа и ковида? Ответ новосибирского вакцинолога

В этом году новосибирцам рекомендуют привиться и от гриппа, и от ковида.

Об этом в прямом эфире в Instagram рассказала НГС главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

— Сейчас мы переживаем сложный период, мы не были в такой ситуации. Вакцинация необходима, потому что человек может встретиться и с ковидом, и с гриппом, и нужно защититься хотя бы от одного. Обе инфекции опасны, возможны осложнения. Обе инфекции подавляют иммунитет, — сообщила Ивлева.