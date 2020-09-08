Суд сегодня вынесет приговор Михаилу Ефремову

Сегодня огласят приговор по делу Михаила Ефремова. Актера обвиняют в совершении ДТП, повлекшего гибель человека. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Оглашение приговора пройдет в Пресненском суде Москвы в 11:00 мск.
Ранее в суде прошли прения сторон. Представитель гособвинения заявил, что вина актера полностью доказана — ДТП было совершено при массе свидетелей, и предложил в качестве наказания 11 лет лишения свободы (максимальная санкция по статье — 12 лет). Прокурор заявил, что Ефремов превысил максимальную скорость на 25 км/ч, и у второй машины не было возможности избежать столкновения.
Выступая с последним словом, Михаил Ефремов заявил, что раскаивается и признает вину, но с оговоркой: если это действительно сделал он. Ранее на суде актер заявлял, что не помнит всех обстоятельств аварии.
ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. Джип актера на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. От полученных травм курьер скончался в больнице. Ранее с автоэкспертами мы выясняли, какое наказание может грозить Ефремову. Наши спикеры сошлись на том, что признание вины — еще не повод, чтобы скостить срок.
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