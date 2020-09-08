Суд сегодня вынесет приговор Михаилу Ефремову

Сегодня огласят приговор по делу Михаила Ефремова. Актера обвиняют в совершении ДТП, повлекшего гибель человека. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Оглашение приговора пройдет в Пресненском суде Москвы в 11:00 мск.



Ранее в суде прошли прения сторон. Представитель гособвинения заявил, что вина актера полностью доказана — ДТП было совершено при массе свидетелей, и предложил в качестве наказания 11 лет лишения свободы (максимальная санкция по статье — 12 лет). Прокурор заявил, что Ефремов превысил максимальную скорость на 25 км/ч, и у второй машины не было возможности избежать столкновения.

