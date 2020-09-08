8 сентября вторник
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 4/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняКогда откроют кинотеатры в Новосибирске

Ведущие

Все новости

Все новости

Безопасна ли прививка от COVID-19? Главный вакцинолог региона отвечает на вопросы читателей НГС

Татьяна Ивлева расскажет о новой прививке от ковида и о её совместимости с вакциной от гриппа

5 693
69Обсудить

Поделиться

Сегодня, 8 сентября, главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева расскажет о начавшейся прививочной кампании и ответит на вопросы наших читателей.

Мы задали специалисту вопросы, которые вчера в редакцию присылали читатели НГС. Ставить ли прививку от гриппа в этом году и от COVID-19? Можно ли их совмещать? Что делать тем, кто уже перенес коронавирус? Стоит ли вакцинироваться в этом году от клещевого энцефалита и пневмококка?

Здесь мы ведем текстовую онлайн-трансляцию беседы с Татьяной Ивлевой. А посмотреть прямой эфир вы можете в нашем Instagram. Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать эксклюзивные эфиры!

Маша Вьюн

Добрый день, читатели! Сегодня я, Мария Вьюн, вместе с моей коллегой Александрой Бруня будем рассказывать вам о подробностях беседы с вакцинологом Татьяной Ивлевой.

Маша Вьюн
Наш прямой эфир начнется совсем скоро — ровно в 13:00&nbsp;

Наш прямой эфир начнется совсем скоро — ровно в 13:00 

Маша Вьюн

Мы получили от вас очень много вопросов. Спасибо! Мы постарались объединить и сгруппировать похожие — в итоге для специалиста у нас более 50 вопросов.

Маша Вьюн
До эфира — совсем немного, наши журналисты уже настроили технику&nbsp;

До эфира — совсем немного, наши журналисты уже настроили технику 

Маша Вьюн

Сегодня в области начинается прививочная кампания против гриппа. В этом году Минздрав НСО планирует привить 1 млн 700 сибиряков.

НГС изучил документы ВОЗ и поговорил с врачами, чтобы выяснить, чего ждать от гриппа в этом году. Мы также выяснили, как штаммы гриппа будут сочетаться с коронавирусом.

Маша Вьюн

Мы начинаем трансляцию.

Маша Вьюн

— Чтобы получить бесплатную прививку от гриппа, человеку нужно позвонить в свою поликлинику, записаться к терапевту, прийти на прием, и, если нет противопоказаний, его направят в прививочный кабинет, — рассказывает Ивлева.

Маша Вьюн

ВОЗ постоянно мониторит, какие штаммы гриппа входят в вакцину:

— Каждый год берутся мазки и определяется, какие разновидности гриппа циркулируют. ВОЗ опирается на абсолютно точные данные исследований.

Маша Вьюн

Вакцины от гриппа и ковида не будут конфликтовать.

Маша Вьюн

— Сейчас необходимо привиться от гриппа, а когда будут поступать вакцины от коронавирусной инфекции, — решить вопрос с ней. В этом году мы как никогда рекомендуем прививаться от гриппа, — рассказывает Ивлева.

Маша Вьюн

Между разными вакцинами в России требуется разница в один месяц. Специалист рекомендует привиться сначала от гриппа, а затем от коронавируса.

Маша Вьюн

Противопоказания к прививке от гриппа: острые заболевания, обострение хронических заболеваний. После выздоровления человек может вакцинироваться от гриппа. Чем тяжелее у человека хроническое заболевание, тем сильнее он нуждается в прививке.

К абсолютным противопоказаниям относят тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины — отек Квинке и анафилактический шок, а также тяжелая реакция на предыдущее введение вакцины.

Маша Вьюн

Пациентам после тяжелых форм ковида стоит проконсультироваться с пульмонологом перед вакцинацией от гриппа.

Маша Вьюн

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в один день с прививкой от гриппа.

Маша Вьюн

Основные правила вакцинации для детей и взрослых не отличаются.

— У детей может доза быть меньше, в зависимости от возраста, — Татьяна Ивлева.

Маша Вьюн

В течение двух недель после прививки появляется достаточная защита от гриппа.

Маша Вьюн

Людям с аутоиммунным тиреоидитом можно прививаться при компенсации основного заболевания и после консультации с врачом.

Маша Вьюн

— Вакцинация не требует смены привычного образа жизни. Делать специально ничего не нужно. Тем более вакцины имеют доказательную базу, и мы понимаем, что привитые люди нарабатывают антитела в определенный срок, — объясняет Ивлева.

Маша Вьюн

Людям с ремиссией онкологических заболеваний можно делать прививки. Однако перед этим обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Маша Вьюн

Детям — обязательно прививаться от пневмококковой инфекции.

Взрослым с хроническими заболеваниями также нужно обязательно делать вакцину от пневмококка. Если хронических заболеваний нет, задумываться о вакцине можно с 50–55 лет.

Её тоже можно совместить с прививкой от гриппа.

Маша Вьюн

Пациенты с астмой относятся к группе риска по пневмококку и гриппу — для них вакцинация обязательна.

Маша Вьюн

— Вакцины являются самыми безопасными фармацевтическими препаратами. Конечно, в каждой вакцине есть вспомогательные вещества, которые помогают сохранить её состав. Не может быть вакцины без консервантов. Но эти консерванты не наносят вред здоровью. Человек, отказываясь от вакцинации из-за мнимого вреда консервантов, может в последующем сильно пострадать от инфекции, — объясняет Ивлева.

Маша Вьюн

Антитела к коронавирусу не защитят от гриппа. Даже если они есть, все равно нужно делать прививку от гриппа.

Маша Вьюн

— Многие родители, наверное, хотели провести вакцинацию до того как дети выйдут в коллективы. Но мы не можем делать это раньше. Сроки зависят от очень многих причин, — рассказывает Ивлева.

Маша Вьюн

Хроническая обструктивная болезнь легких — показание к вакцинации.

При любом хроническом заболевании в состоянии ремиссии вакцинация рекомендована. Перед этим обязательно нужно проконсультироваться с профильным врачом.

Маша Вьюн

Если из-за работы вы не успеваете в поликлинику с 09:00 до 18:00, а работодатель не позаботился об этом, можно обратиться в коммерческий медцентр.

Маша Вьюн

Оптимальный вариант вакцинации — в течение сентября-октября. Можно и позже, но у вас может не успеть выработаться иммунитет. Лучше постараться сделать прививку как можно раньше.

Маша Вьюн

На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию! Спасибо, что были с нами. Если вы что-то упустили, можно посмотреть прямой эфир в записи в нашем Instagram и YouTube.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

грипппрививкивакцина от коронавирусакоронавирус в НовосибирскеТатьяна Ивлева
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (69)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!