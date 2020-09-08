Безопасна ли прививка от COVID-19? Главный вакцинолог региона отвечает на вопросы читателей НГС

Сегодня, 8 сентября, главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева расскажет о начавшейся прививочной кампании и ответит на вопросы наших читателей.

Мы задали специалисту вопросы, которые вчера в редакцию присылали читатели НГС. Ставить ли прививку от гриппа в этом году и от COVID-19 ? Можно ли их совмещать? Что делать тем, кто уже перенес коронавирус? Стоит ли вакцинироваться в этом году от клещевого энцефалита и пневмококка?



Здесь мы ведем текстовую онлайн-трансляцию беседы с Татьяной Ивлевой. А посмотреть прямой эфир вы можете в нашем Instagram. Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать эксклюзивные эфиры!