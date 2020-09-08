Безопасна ли прививка от COVID-19? Главный вакцинолог региона отвечает на вопросы читателей НГС

Добрый день, читатели! Сегодня я, Мария Вьюн, вместе с моей коллегой Александрой Бруня будем рассказывать вам о подробностях беседы с вакцинологом Татьяной Ивлевой.
Мы получили от вас очень много вопросов. Спасибо! Мы постарались объединить и сгруппировать похожие — в итоге для специалиста у нас более 50 вопросов.
Сегодня в области начинается прививочная кампания против гриппа. В этом году Минздрав НСО планирует привить
НГС изучил документы ВОЗ и поговорил с врачами, чтобы выяснить, чего ждать от гриппа в этом году. Мы также выяснили, как штаммы гриппа будут сочетаться с коронавирусом.
Мы начинаем трансляцию.
— Чтобы получить бесплатную прививку от гриппа, человеку нужно позвонить в свою поликлинику, записаться к терапевту, прийти на прием, и, если нет противопоказаний, его направят в прививочный кабинет, — рассказывает Ивлева.
ВОЗ постоянно мониторит, какие штаммы гриппа входят в вакцину:
— Каждый год берутся мазки и определяется, какие разновидности гриппа циркулируют. ВОЗ опирается на абсолютно точные данные исследований.
Вакцины от гриппа и ковида не будут конфликтовать.
— Сейчас необходимо привиться от гриппа, а когда будут поступать вакцины от коронавирусной инфекции, — решить вопрос с ней. В этом году мы как никогда рекомендуем прививаться от гриппа, — рассказывает Ивлева.
Между разными вакцинами в России требуется разница в один месяц. Специалист рекомендует привиться сначала от гриппа, а затем от коронавируса.
Противопоказания к прививке от гриппа: острые заболевания, обострение хронических заболеваний. После выздоровления человек может вакцинироваться от гриппа. Чем тяжелее у человека хроническое заболевание, тем сильнее он нуждается в прививке.
К абсолютным противопоказаниям относят тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины — отек Квинке и анафилактический шок, а также тяжелая реакция на предыдущее введение вакцины.
Пациентам после тяжелых форм ковида стоит проконсультироваться с пульмонологом перед вакцинацией от гриппа.
Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в один день с прививкой от гриппа.
Основные правила вакцинации для детей и взрослых не отличаются.
— У детей может доза быть меньше, в зависимости от возраста, — Татьяна Ивлева.
В течение двух недель после прививки появляется достаточная защита от гриппа.
Людям с аутоиммунным тиреоидитом можно прививаться при компенсации основного заболевания и после консультации с врачом.
— Вакцинация не требует смены привычного образа жизни. Делать специально ничего не нужно. Тем более вакцины имеют доказательную базу, и мы понимаем, что привитые люди нарабатывают антитела в определенный срок, — объясняет Ивлева.
Людям с ремиссией онкологических заболеваний можно делать прививки. Однако перед этим обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.
Детям — обязательно прививаться от пневмококковой инфекции.
Взрослым с хроническими заболеваниями также нужно обязательно делать вакцину от пневмококка. Если хронических заболеваний нет, задумываться о вакцине можно с 50–55 лет.
Её тоже можно совместить с прививкой от гриппа.
Пациенты с астмой относятся к группе риска по пневмококку и гриппу — для них вакцинация обязательна.
— Вакцины являются самыми безопасными фармацевтическими препаратами. Конечно, в каждой вакцине есть вспомогательные вещества, которые помогают сохранить её состав. Не может быть вакцины без консервантов. Но эти консерванты не наносят вред здоровью. Человек, отказываясь от вакцинации из-за мнимого вреда консервантов, может в последующем сильно пострадать от инфекции, — объясняет Ивлева.
Антитела к коронавирусу не защитят от гриппа. Даже если они есть, все равно нужно делать прививку от гриппа.
— Многие родители, наверное, хотели провести вакцинацию до того как дети выйдут в коллективы. Но мы не можем делать это раньше. Сроки зависят от очень многих причин, — рассказывает Ивлева.
Хроническая обструктивная болезнь легких — показание к вакцинации.
При любом хроническом заболевании в состоянии ремиссии вакцинация рекомендована. Перед этим обязательно нужно проконсультироваться с профильным врачом.
Если из-за работы вы не успеваете в поликлинику с 09:00 до 18:00, а работодатель не позаботился об этом, можно обратиться в коммерческий медцентр.
Оптимальный вариант вакцинации — в течение сентября-октября. Можно и позже, но у вас может не успеть выработаться иммунитет. Лучше постараться сделать прививку как можно раньше.
На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию! Спасибо, что были с нами. Если вы что-то упустили, можно посмотреть прямой эфир в записи в нашем Instagram и YouTube.