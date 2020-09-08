«Город стал похож на кладбище»: что новосибирцы говорят о безопасности дорожных ограждений

Ночью, 6 сентября, на улице Мичурина в центре Новосибирска в аварии погиб 18-летний пассажир машины, которая напоролась на забор. Молодой водитель, которому тоже 18 лет, не справился с управлением. Позднее очевидец рассказал НГС подробности аварии. Сам водитель утверждает, что в темноте забора не было видно. По его словам, они даже не сразу поняли, почему произошла авария. Оказалось, что ограждение длиной около 6 метров задело пассажира и вышло через заднее боковое стекло. Горожане начали бурно обсуждать в комментариях причины аварии: кто-то сразу обвинил во всем дорожников и странное расположение заборов, другие сошлись на том, что в аварии виноват молодой и неопытный водитель. Мы собрали самые разные комментарии — а кто прав, кто виноват, решать вам.
Опасны ли заборы для автомобилистов и пешеходов — высказываются новосибирцы
Часть горожан активно обсуждает конструкцию заборов, вину дорожников и расстановку ограждений по всему городу. Кажется, это действительно наболевшая тема.
— «Потому что ограждение совершенно не видно» — у нас единственное, что видно лучше всего на дорогах, — это рекламные щиты и рекламные телевизоры, отвлекающие и слепящие водителей, — так прокомментировал новость читатель под ником тихая жесть.
— Больше заборов богу, заборов! Нам мало просто смертности в ДТП, нам нужно больше, больше, ещё больше трупов! Больше изувеченных водителей, больше проткнутых насквозь пассажиров, больше случайных прохожих, зашибленных насмерть секциями этой арматуры, а главное, больше заборов!— отметил комментатор под ником Джонс.
— От этих ограждений один только вред! Город стал похож на кладбище, — высказался читатель под ником житель.
— Ограждение серое, его даже на дневном фото видно с трудом. В сумерках оно вообще незаметно. Дороги у нас никак не подсвечиваются. Само по себе это ограждение настолько хрупкое, что никаких пешеходов оно не защитит, — утверждает комментатор под ником левый берег.
— Это не водитель не справился с управлением. Это управленцы не справились с благоустройством города и организацией безопасного движения в темное время суток, — подвел итог дискуссии комментатор под ником Павло.
Была ли вина тех, кто поставил заборы, или виноват водитель — мнение второго лагеря
Некоторые новосибирцы всё же настаивают, что ограждения защищают пешеходов и автомобилистов, а вина за аварию полностью лежит на молодом водителе.
— Ограждение трамвайных путей, чтобы такие «водятлы» на стоящих людей не наезжали, — это нормально. И светиться это ограждение не должно. Просто привыкли машины ездить по рельсам и наезжать на пассажиров, а тут такая неожиданность! — ругается комментатор, вошедший на сайт под гостевым ником Гость.
— Водитель въехал в забор, который ВНЕЗАПНО выпрыгнул на путь перед водителем. А ехала машина медленно. Вы все права покупали что ли?! — такое мнение оставил ещё один пользователь, пожелавший остаться анонимным.
— Водителям со стажем вождения до 3 лет надо запретить ездить в темное время суток, — выражает свое мнение читатель под ником Кошка.
— Сколько человек проезжает в том месте, где стоял этот забор? Правильно, проезжают тысячи, но один только умудряется его снести. Езжу там часто, стоят знаки, а знаки предупреждают, что дорога сужается, сбрось скорость, смотри по сторонам. Наши водители знаки никогда не смотрят — это 90 процентов. Летит по левой полосе, пока не воткнется под стрелку, и начинает перестраиваться. А если ещё и светофоры погаснут, тут всё, коллапс всемирный. Все стоим. На коммунальный мост так же сужение идёт, знак есть, так там таких одаренных куча, а если ещё и фура по пути, то жди беды, кто-нибудь да залетит,— развернуто объяснил свою точку зрения читатель под цифровым ником 694591.
— Забор напал на автомобиль? Ну-ну...А может, рано в 18 лет допускать к управлению транспортным средством? Может, запретить хотя бы пассажиров перевозить 18-летним? Ну реально, в 18 лет ещё совсем дети, — говорит читатель под ником Марита.
Подвести итог этой дискуссии можно мнением читателя под ником ник в стадии разработки:
— Парня жаль, конечно, нелепая смерть. А какая смерть «лепая»? Наверное, только в глубокой старости... Но заборы устанавливают далеко не потому, что власти так хочется. А потому что мы сами такие. Посмотрите кругом — газоны вытоптаны (и не только автомобилистами), на тротуарах устраивают стоянки, иногда пройти сложно, кругом грязь. Это всё власть? Нет, это мы так живем. «Я пуп вселенной, и мне можно нарушать» — вот наш девиз. Все такие. Только наказание останавливает нас или крепкий железный забор. Да и тот спереть могут, если не доглядеть. А кто эти дороги строит (и не только)? Мы же и строим. Пытаемся спереть, схитрить, замазать... Тьфу.
У вас есть своё мнение о ситуации или есть что добавить к мнению предыдущих комментаторов? Вы можете высказаться ниже в комментариях и объяснить свою точку зрения. Давайте обсудим!
Что ещё почитать о трагедиях, произошедших с новосибирцами
«Здесь такое течение бешеное, но я попробую»: сибирячка, пропавшая в Катуни, опубликовала видео перед заплывом — её тело так и не нашли.
«Думал, что карабин разряжен»: новосибирец случайно застрелил друга на охоте — мы разузнали подробности происшествия.