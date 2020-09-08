«Город стал похож на кладбище»: что новосибирцы говорят о безопасности дорожных ограждений

Опасны ли заборы для автомобилистов и пешеходов — высказываются новосибирцы





Часть горожан активно обсуждает конструкцию заборов, вину дорожников и расстановку ограждений по всему городу. Кажется, это действительно наболевшая тема.

— «Потому что ограждение совершенно не видно» — у нас единственное, что видно лучше всего на дорогах, — это рекламные щиты и рекламные телевизоры, отвлекающие и слепящие водителей, — так прокомментировал новость читатель под ником тихая жесть.



— Больше заборов богу, заборов! Нам мало просто смертности в ДТП, нам нужно больше, больше, ещё больше трупов! Больше изувеченных водителей, больше проткнутых насквозь пассажиров, больше случайных прохожих, зашибленных насмерть секциями этой арматуры, а главное, больше заборов!— отметил комментатор под ником Джонс.

— От этих ограждений один только вред! Город стал похож на кладбище, — высказался читатель под ником житель.



— Ограждение серое, его даже на дневном фото видно с трудом. В сумерках оно вообще незаметно. Дороги у нас никак не подсвечиваются. Само по себе это ограждение настолько хрупкое, что никаких пешеходов оно не защитит, — утверждает комментатор под ником левый берег.