8 сентября вторник
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 4/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняКогда откроют кинотеатры в Новосибирске

Все новости

Все новости

Три человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

Самому старшему пациенту был 81 год

4 505
34Обсудить

Поделиться

В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ — 3 пациента

В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ — 3 пациента

В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 52 жителей, сообщил оперштаб региона.

— По данным оперативного штаба на утро 8 сентября, в регионе зафиксировано 11 829 случаев заражения коронавирусом (+52 за сутки), в том числе 699 детей. 10 581 пациент выписан с выздоровлением (+63 за сутки).

Скончались еще 3 пациента: мужчины в возрасте 72 лет и 81 года и женщина в возрасте 60 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 381 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.

Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 950.

Россия сможет преодолеть эпидемию коронавирусной инфекции к лету 2021 года. Об этом заявил директор Института им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью «Известиям». По его словам, для этого потребуется задействовать все имеющиеся мощности и за год произвести 80 млн доз вакцины.

С подобными цифрами статистики кажется, что наша жизнь возвращается в обычное русло. Новосибирцы окончательно привыкают жить без масок. Однако не рано ли все расслабились? Мы не призываем вас впадать в паранойю, вместо этого мы представим вам мнение сибиряка Михаила Ярославцева о том, почему маска всё ещё должна быть обязательным атрибутом.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (34)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!