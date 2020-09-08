Три человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 52 жителей, сообщил оперштаб региона.
— По данным оперативного штаба на утро
Скончались еще 3 пациента: мужчины в возрасте 72 лет и 81 года и женщина в возрасте 60 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 381 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.
Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Россия сможет преодолеть эпидемию коронавирусной инфекции к лету 2021 года. Об этом заявил директор Института им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью «Известиям». По его словам, для этого потребуется задействовать все имеющиеся мощности и за год произвести 80 млн доз вакцины.
С подобными цифрами статистики кажется, что наша жизнь возвращается в обычное русло. Новосибирцы окончательно привыкают жить без масок. Однако не рано ли все расслабились? Мы не призываем вас впадать в паранойю, вместо этого мы представим вам мнение сибиряка Михаила Ярославцева о том, почему маска всё ещё должна быть обязательным атрибутом.