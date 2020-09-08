Рыбнадзор поймал на Оби пять рыбаков-браконьеров с краснокнижной стерлядью

В Новосибирской области на реке Оби на территории Сузунского района во время рейда специалисты нашли пять рыбаков, которые выловили стерлядь. Рыба занесена в Красную книгу Новосибирской области.

— Составлено пять протоколов. В результате незаконных действий граждан нанесен ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 30 000 рублей. Административных штрафов по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство) наложено на 27 000 рублей, — сообщили в Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.