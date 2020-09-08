Рыбнадзор поймал на Оби пять рыбаков-браконьеров с краснокнижной стерлядью

В Новосибирской области на реке Оби на территории Сузунского района во время рейда специалисты нашли пять рыбаков, которые выловили стерлядь. Рыба занесена в Красную книгу Новосибирской области.
— Составлено пять протоколов. В результате незаконных действий граждан нанесен ущерб водным биологическим ресурсам на сумму
Всего за время рейда специалисты обнаружили 15 нарушителей.
В начале июня новосибирский Рыбнадзор отправил заявление в полицию из-за появившейся в соцсетях фотографии с выловленным из Оби осетром.