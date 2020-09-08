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Рыбнадзор поймал на Оби пять рыбаков-браконьеров с краснокнижной стерлядью

Незаконный улов обнаружили во время рейда

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Стерлядь занесена в Красную книгу Новосибирской области. Просто так ловить её запрещено

Стерлядь занесена в Красную книгу Новосибирской области. Просто так ловить её запрещено

В Новосибирской области на реке Оби на территории Сузунского района во время рейда специалисты нашли пять рыбаков, которые выловили стерлядь. Рыба занесена в Красную книгу Новосибирской области.

— Составлено пять протоколов. В результате незаконных действий граждан нанесен ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 30 000 рублей. Административных штрафов по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство) наложено на 27 000 рублей, — сообщили в Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Всего за время рейда специалисты обнаружили 15 нарушителей.

В начале июня новосибирский Рыбнадзор отправил заявление в полицию из-за появившейся в соцсетях фотографии с выловленным из Оби осетром.

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