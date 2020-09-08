На Большевистской собралась 5-километровая пробка — из-за дождя в Новосибирске возникли заторы на дорогах

В Новосибирске сегодня,
— От Бугринки до Речного 40 минут. Сейчас ещё дольше стоять, как я понимаю. При этом нет аварий, — рассказал читатель НГС.
Другой читатель предположил, что виной всему дождь, который начал идти с самого утра.
Сервис 2Gis сейчас оценивает ситуацию на дорогах в
Сейчас автомобилистам непросто и на площади Труда, улицах Ватутина, Станиславского и на Октябрьском мосту.
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Утром 4 сентября новосибирцы застряли в пробке на Военной — водители уверены, что причиной ежедневных заторов на этом участке является светофор на пересечении Военной и Тополевой. Для светофора даже создали страницу в Instagram.