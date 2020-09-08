На Большевистской собралась 5-километровая пробка — из-за дождя в Новосибирске возникли заторы на дорогах

В Новосибирске сегодня, 8 сентября , с 08:30 на дорогах начали собираться длинные пробки. Затор в 5 километров образовался на улице Большевистской.

— От Бугринки до Речного 40 минут. Сейчас ещё дольше стоять, как я понимаю. При этом нет аварий, — рассказал читатель НГС.

Другой читатель предположил, что виной всему дождь, который начал идти с самого утра.