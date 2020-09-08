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На Большевистской собралась 5-километровая пробка — из-за дождя в Новосибирске возникли заторы на дорогах

Многокилометровые заторы образовались по всему городу

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Сейчас автомобилистам непросто и на площади Труда, улицах Ватутина, Станиславского и на Октябрьском мосту

Сейчас автомобилистам непросто и на площади Труда, улицах Ватутина, Станиславского и на Октябрьском мосту

В Новосибирске сегодня, 8 сентября, с 08:30 на дорогах начали собираться длинные пробки. Затор в 5 километров образовался на улице Большевистской.

— От Бугринки до Речного 40 минут. Сейчас ещё дольше стоять, как я понимаю. При этом нет аварий, — рассказал читатель НГС.

Другой читатель предположил, что виной всему дождь, который начал идти с самого утра.

Сервис 2Gis сейчас оценивает ситуацию на дорогах в 7 баллов, так же, как и сервис «Яндекс.Пробки».

Сервис 2Gis сейчас оценивает ситуацию на дорогах в <nobr class="_">7 баллов</nobr>

Сервис 2Gis сейчас оценивает ситуацию на дорогах в 7 баллов

Сейчас автомобилистам непросто и на площади Труда, улицах Ватутина, Станиславского и на Октябрьском мосту.

Стоите в пробке? Сняли последствия дождя, утонувшие дороги, затопленные улицы и пешеходные переходы или поваленные деревья? Присылайте свои фото и видео в редакцию на почту news@ngs.ru или на WhatsApp по номеру +7 923 157–00–00.

Утром 4 сентября новосибирцы застряли в пробке на Военной — водители уверены, что причиной ежедневных заторов на этом участке является светофор на пересечении Военной и Тополевой. Для светофора даже создали страницу в Instagram.

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