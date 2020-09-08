«Хозяйка от него отказалась»: в элитном жилом комплексе пытаются поймать улетевшего сине-жёлтого ара

Новосибирцы больше четырех дней пытаются поймать и спасти в ЖК «Кедровый» сине-жёлтого ара. Птица улетела с плеча хозяйки, которая, по словам активистов, отказалась её искать и ловить.
— В ЖК «Кедровый» обнаружили большого попугая ара. Начали пытаться его ловить. Люди его ловят — больше пугают. На третий день нашлась хозяйка, которая отказалась от него. Она отказалась помогать его искать, предоставить клетку. Мы ара отловить не можем, а в наших погодных условиях попугай быстро погибнет, — рассказала корреспонденту НГС Надежда Лоос, которая занимается поисками птицы. — Попугай такой очень дорогой. Стоит от 150 тысяч рублей. Сейчас дожди. В зоопарке сказали, что попугаи ещё на улице. Но условия сейчас такие, что птица может быстро погибнуть.
В отлове попугая Надежде помогает мужчина, который сам содержит больших птиц.
— Он в принципе контактный. Хозяйка сказала: «Ой, я что-то заморачиваться не хочу, у меня с ним контакта нет. Он у нас в отдельной комнате жил, играл с собакой. Жил на стремянке», — объяснил мужчина.
По словам Артура, хозяйка птицы рассказала, что ара подарили ребенку пять лет назад на
Если вы увидите попугая, то активисты просят обратиться к ним по телефонам:
Корреспондент НГС несколько раз пыталась связаться с хозяйкой попугая, но женщина на звонки не ответила. В распоряжении редакции имеются скриншоты переписки, в которой она отказывается помогать активистам в поиске птицы.
В середине мая в новосибирском Академгородке потерялся ручной сокол пустельга, который нашелся спустя несколько дней. Он пережил преследование коршуном и прилетел к людям.