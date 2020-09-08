«Хозяйка от него отказалась»: в элитном жилом комплексе пытаются поймать улетевшего сине-жёлтого ара

В отлове попугая Надежде помогает мужчина, который сам содержит больших птиц.

— Он в принципе контактный. Хозяйка сказала: «Ой, я что-то заморачиваться не хочу, у меня с ним контакта нет. Он у нас в отдельной комнате жил, играл с собакой. Жил на стремянке», — объяснил мужчина.

По словам Артура, хозяйка птицы рассказала, что ара подарили ребенку пять лет назад на 1 сентября . Четыре дня назад, женщина, по рассказу активиста, пыталась наладить с ним контакт и посадила на плечо, с которого он улетел. Мужчина установил на территории ЖК стремянку и клетку в надежде привлечь птицу знакомым интерьером, но пока все усилия безуспешны.

Если вы увидите попугая, то активисты просят обратиться к ним по телефонам: +7 913 950-77-77 , +7 903 900-78-77 , +7 913 914-40-87 . При этом они просят не ловить самостоятельно ара, так как это еще больше напугает попугая. Его планируют передать на содержание в зоопарк. Писать заявление в полицию о жестоком обращении с животным Артур пока не планирует.

Корреспондент НГС несколько раз пыталась связаться с хозяйкой попугая, но женщина на звонки не ответила. В распоряжении редакции имеются скриншоты переписки, в которой она отказывается помогать активистам в поиске птицы.