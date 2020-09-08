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«Хозяйка от него отказалась»: в элитном жилом комплексе пытаются поймать улетевшего сине-жёлтого ара

Попугай может погибнуть от переохлаждения

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Птицу пытаются поймать <nobr class="_">4 дня</nobr>

Птицу пытаются поймать 4 дня

Новосибирцы больше четырех дней пытаются поймать и спасти в ЖК «Кедровый» сине-жёлтого ара. Птица улетела с плеча хозяйки, которая, по словам активистов, отказалась её искать и ловить.

— В ЖК «Кедровый» обнаружили большого попугая ара. Начали пытаться его ловить. Люди его ловят — больше пугают. На третий день нашлась хозяйка, которая отказалась от него. Она отказалась помогать его искать, предоставить клетку. Мы ара отловить не можем, а в наших погодных условиях попугай быстро погибнет, — рассказала корреспонденту НГС Надежда Лоос, которая занимается поисками птицы. — Попугай такой очень дорогой. Стоит от 150 тысяч рублей. Сейчас дожди. В зоопарке сказали, что попугаи ещё на улице. Но условия сейчас такие, что птица может быстро погибнуть.

В отлове попугая Надежде помогает мужчина, который сам содержит больших птиц.

— Он в принципе контактный. Хозяйка сказала: «Ой, я что-то заморачиваться не хочу, у меня с ним контакта нет. Он у нас в отдельной комнате жил, играл с собакой. Жил на стремянке», — объяснил мужчина.

По словам Артура, хозяйка птицы рассказала, что ара подарили ребенку пять лет назад на 1 сентября. Четыре дня назад, женщина, по рассказу активиста, пыталась наладить с ним контакт и посадила на плечо, с которого он улетел. Мужчина установил на территории ЖК стремянку и клетку в надежде привлечь птицу знакомым интерьером, но пока все усилия безуспешны.

Если вы увидите попугая, то активисты просят обратиться к ним по телефонам: +7 913 950-77-77, +7 903 900-78-77, +7 913 914-40-87. При этом они просят не ловить самостоятельно ара, так как это еще больше напугает попугая. Его планируют передать на содержание в зоопарк. Писать заявление в полицию о жестоком обращении с животным Артур пока не планирует.

Корреспондент НГС несколько раз пыталась связаться с хозяйкой попугая, но женщина на звонки не ответила. В распоряжении редакции имеются скриншоты переписки, в которой она отказывается помогать активистам в поиске птицы.

В середине мая в новосибирском Академгородке потерялся ручной сокол пустельга, который нашелся спустя несколько дней. Он пережил преследование коршуном и прилетел к людям.

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