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В Новосибирском зоопарке сняли на видео подросших манулят — они постоянно пытались спрятаться за будкой

Малыши любят играть небольшими группами

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Три стадии взросления манулят: сразу после рождения, спустя несколько недель и пару месяцев

Три стадии взросления манулят: сразу после рождения, спустя несколько недель и пару месяцев

Манулята, рождённые летом 2020 года, продолжают расти. 4 сентября их игры в вольере сняла на видео постоянная посетительница Анна Новикова. В объектив попали лишь пятеро из шестнадцати манулят, но и они то и дело прятались за будкой.

На несколько мгновений из будки выглядывает их мать — словно проверяет, всё ли в порядке.

Манулята играют в вольере. Видео: Youtube-канал Анны Новиковой

16 голубоглазых детенышей манула родились летом 2020 года у трёх самок. Посмотрите на их первое фото. Обратите внимание: когда малыши стали взрослеть, цвет их глаз начал меняться.

Какими манулята станут в ближайшим будущем — можно узнать, посмотрев на взрослого манула из Новосибирского зоопарка. К слову, к зиме он словно превращается в шар.

Новосибирских манулов можно увидеть в Германии. Осенью 2019 года двух обитателей нашего зоопарка отправили на постоянное место жительства в немецкий зоосад.

Кажется, что манулы живут в Новосибирском зоопарке всегда. Но на самом деле всего 25 лет. Первых манулов поймали в 1994–1995 годах на границе Тывы и Монголии.

Всего за 25 лет в зоопарке имени Ростислава Шило родились 40 манулят.

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МанулНовосибирский зоопаркманулята
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