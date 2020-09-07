В Новосибирском зоопарке сняли на видео подросших манулят — они постоянно пытались спрятаться за будкой

Манулята, рождённые летом 2020 года, продолжают расти. 4 сентября их игры в вольере сняла на видео постоянная посетительница Анна Новикова. В объектив попали лишь пятеро из шестнадцати манулят, но и они то и дело прятались за будкой.
На несколько мгновений из будки выглядывает их мать — словно проверяет, всё ли в порядке.
Манулята играют в вольере. Видео: Youtube-канал Анны Новиковой
16 голубоглазых детенышей манула родились летом 2020 года у трёх самок. Посмотрите на их первое фото. Обратите внимание: когда малыши стали взрослеть, цвет их глаз начал меняться.
Какими манулята станут в ближайшим будущем — можно узнать, посмотрев на взрослого манула из Новосибирского зоопарка. К слову, к зиме он словно превращается в шар.
Новосибирских манулов можно увидеть в Германии. Осенью 2019 года двух обитателей нашего зоопарка отправили на постоянное место жительства в немецкий зоосад.
Кажется, что манулы живут в Новосибирском зоопарке всегда. Но на самом деле всего 25 лет. Первых манулов поймали в 1994–1995 годах на границе Тывы и Монголии.
Всего за 25 лет в зоопарке имени Ростислава Шило родились 40 манулят.