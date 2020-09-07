В Новосибирском зоопарке сняли на видео подросших манулят — они постоянно пытались спрятаться за будкой

Какими манулята станут в ближайшим будущем — можно узнать, посмотрев на взрослого манула из Новосибирского зоопарка. К слову, к зиме он словно превращается в шар.

Новосибирских манулов можно увидеть в Германии. Осенью 2019 года двух обитателей нашего зоопарка отправили на постоянное место жительства в немецкий зоосад.

Кажется, что манулы живут в Новосибирском зоопарке всегда. Но на самом деле всего 25 лет. Первых манулов поймали в 1994–1995 годах на границе Тывы и Монголии.

Всего за 25 лет в зоопарке имени Ростислава Шило родились 40 манулят.