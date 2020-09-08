Хоккеисты «Сибири» проиграли «Северстали» в выездном матче

В понедельник, 7 сентября, хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение во встрече с «Северсталью». Очередной матч Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 прошёл в Череповце.

За три периода были забиты три шайбы — команды делали это по очереди. Последний гол остался за череповчанами.

Отметим, соперники поочерёдно выигрывали друг у друга предыдущие сезоны. Так, позапрошлый сезон выиграла «Северсталь», прошлый — «Сибирь».



На старте сезона «Сибирь» уступила в первых двух матчах нового Чемпионата КХЛ. Сибиряки проиграли «Торпедо» (3:4) и «Авангарду» (0:1). В то же время «Северсталь» уступила «Салавату Юлаеву» (4:1) и обошла «Амур» (6:4).