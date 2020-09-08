8 сентября вторник
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 0/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняИнтервью о хитром раке

Все новости

Все новости

Хоккеисты «Сибири» проиграли «Северстали» в выездном матче

Команды забили три шайбы и сделали это по очереди

651
1Обсудить

Поделиться

В понедельник, 7 сентября, хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение во встрече с «Северсталью». Очередной матч Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 прошёл в Череповце.

За три периода были забиты три шайбы — команды делали это по очереди. Последний гол остался за череповчанами.

Отметим, соперники поочерёдно выигрывали друг у друга предыдущие сезоны. Так, позапрошлый сезон выиграла «Северсталь», прошлый — «Сибирь».

На старте сезона «Сибирь» уступила в первых двух матчах нового Чемпионата КХЛ. Сибиряки проиграли «Торпедо» (3:4) и «Авангарду» (0:1). В то же время «Северсталь» уступила «Салавату Юлаеву» (4:1) и обошла «Амур» (6:4).

Ближайший матч «Сибирь» проведёт в четверг, 10 сентября, с московским ЦСКА. В субботу, 12 сентября, состоится встреча с китайским «Куньлунь Ред Старз». В понедельник, 14 сентября, — с латвийским «Динамо Рига».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

НХЛХК «Сибирь»ХК «Северсталь»хоккей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!