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Новосибирская полиция объявила в розыск мужчину. Его подозревают в изнасиловании бывшей коллеги

Подозреваемый и потерпевшая какое-то время работали вместе

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Абдуло&nbsp;Файзов и потерпевшая были знакомы около трёх месяцев

Абдуло Файзов и потерпевшая были знакомы около трёх месяцев

Новосибирская полиция разыскивает гражданина Таджикистана Абдуло Нарзулоевича Файзова по прозвищу «Ахмед». Об этом сообщает сайт ГУ МВД РФ по Новосибирской области. Мужчину подозревают в изнасиловании своей знакомой вечером 4 сентября.

Как сообщили корреспонденту НГС в Отделе полиции «Верх-Тулинский» Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский», Абдуло Файзов и 38-летняя потерпевшая были знакомы около трёх месяцев. Они какое-то время работали вместе, затем продолжили общение.

На вид мужчине 32–35 лет, среднего телосложения, рост 175–180 см, тёмные волосы, может передвигаться на велосипеде серо-зеленого цвета.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить в полицию по телефонам: 293–32–02, 232–20–38, 272–82–03, +7 913 704–68–99.

Также НГС сообщал, как в Новосибирске мужчина под видом собеседования заманил женщину в вагон поезда и попытался изнасиловать. А другая сибирячка убила знакомого из-за приставаний.

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