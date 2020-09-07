Новосибирская полиция объявила в розыск мужчину. Его подозревают в изнасиловании бывшей коллеги

Новосибирская полиция разыскивает гражданина Таджикистана Абдуло Нарзулоевича Файзова по прозвищу «Ахмед». Об этом сообщает сайт ГУ МВД РФ по Новосибирской области. Мужчину подозревают в изнасиловании своей знакомой вечером 4 сентября.

Как сообщили корреспонденту НГС в Отделе полиции «Верх-Тулинский» Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский», Абдуло Файзов и 38-летняя потерпевшая были знакомы около трёх месяцев. Они какое-то время работали вместе, затем продолжили общение.

На вид мужчине 32–35 лет, среднего телосложения, рост 175–180 см, тёмные волосы, может передвигаться на велосипеде серо-зеленого цвета.