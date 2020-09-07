«Здесь такое течение бешеное, но я попробую»: сибирячка, пропавшая в Катуни, опубликовала видео перед заплывом

На прошлой неделе жительница Новосибирска Татьяна, которая поехала к друзьям на Алтай, утонула в Катуни. Женщина нырнула в воду недалеко от базы отдыха, но выплыть не смогла, тело до сих пор не нашли. На странице Татьяны в Instagram опубликовано видео, в котором она говорит, откуда будет нырять. НГС поговорил с друзьями погибшей — они рассказали, о чем Татьяна говорила в последний день и какие у них остались воспоминания о ней.



— В последний день она сказала, что будет покорять Катунь. Я ей ещё написал: «Будь осторожнее». Она была там несколько дней, последнее видео выложила в тот день, когда мы разговаривали, — говорит Александр.