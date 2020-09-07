«Здесь такое течение бешеное, но я попробую»: сибирячка, пропавшая в Катуни, опубликовала видео перед заплывом

На прошлой неделе жительница Новосибирска Татьяна, которая поехала к друзьям на Алтай, утонула в Катуни. Женщина нырнула в воду недалеко от базы отдыха, но выплыть не смогла, тело до сих пор не нашли. На странице Татьяны в Instagram опубликовано видео, в котором она говорит, откуда будет нырять. НГС поговорил с друзьями погибшей — они рассказали, о чем Татьяна говорила в последний день и какие у них остались воспоминания о ней.
— В последний день она сказала, что будет покорять Катунь. Я ей ещё написал: «Будь осторожнее». Она была там несколько дней, последнее видео выложила в тот день, когда мы разговаривали, — говорит Александр.
На Алтай Татьяна поехала вместе с 16-летней племянницей. Они остановились у друзей. На странице женщины в Instagram есть видео, в котором она рассказывает, откуда планирует начать заплыв в Катуни.
— Короче, я передумала. Я буду нырять не здесь, потому что здесь можно убиться о скалы, а вот здесь зайду и спокойненько поплыву вот так. Думаю, здесь я прорвусь. Меня, конечно, потянет туда, но я буду сопротивляться. Здесь такое течение бешеное, но я попробую, — говорит женщина на видео.
Видео: instagram.com/ryzhaja_ta/
Татьяна не занималась спортом постоянно. Однако любила экстремальные развлечения — прыгала с тарзанки и с парашютом. Друзья не замечали за ней каких-то безрассудных поступков.
— Мы познакомились лет 10 назад, она работала кассиром. Стали общаться дальше. Потом она ушла в салон красоты работать администратором. Она очень весёлая была, у неё много друзей в Новосибирске, Праге, Чехии. С ней все общаются, даже до Праги друзья билеты оплачивали, чтобы она прилетала. С ней очень весело было, — рассказал друг.
Женщина не была замужем, детей у неё тоже не было. В Новосибирске у неё живет мать.
— Я знаю, что она в Элекмонаре отдыхала давненько. У меня в голове не укладывается, что человек, который умеет хорошо плавать, пошёл на этот шаг. Катунь — это не река, это дикий зверь. Не знаю, что сподвигло её, для всех загадка. Она жила полной жизнью. Мы дружили лет 17–18, она всегда на позитиве была. Шаги у неё всегда были осознаны, нельзя сказать, что глупости какие-то делала, — рассказал друг Татьяны Максим.
Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай сообщает, что тело женщины до сих пор не нашли. 6 сентября поисково-спасательный отряд обследовал русло Катуни до села Усть-Сема в Чемальском районе, но поиск результатов не дал.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Татьяны.
В начале августа другой новосибирский турист утонул в Приморье. Очевидцы попытались оказать ему первую помощь, но спасти его не удалось.