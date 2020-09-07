«Думал, что карабин разряжен»: новосибирец случайно застрелил друга на охоте

Охотник сразу же вызвал скорую, но врачам не удалось спасти его 56-летнего друга. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уже завершено, и обвиняемого ждёт суд.

НГС ранее рассказывал, что в Новосибирской области мужчина был осужден на 16 лет колонии строгого режима за убийство охотника и ранение ещё троих.