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«Думал, что карабин разряжен»: новосибирец случайно застрелил друга на охоте

Мужчину будут судить за смерть по неосторожности

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Охотник сразу же вызвал скорую, но врачам не удалось спасти его 56-летнего друга

Охотник сразу же вызвал скорую, но врачам не удалось спасти его 56-летнего друга

Черепановский районный суд Новосибирской области будет рассматривать уголовное дело против 42-летнего местного жителя — мужчина случайно застрелил своего знакомого на охоте. Инцидент произошёл в начале июля.

— По версии следствия, обвиняемый вместе со своим знакомым охотились на сурка. После охоты мужчины подошли к автомобилю. Обвиняемый открыл заднюю пассажирскую дверь и стал укладывать имеющийся при себе карабин. При этом ошибочно полагая, что карабин разряжен, нажал на спусковой крючок. В результате произошел случайный выстрел в грудную клетку стоявшему с противоположной стороны автомобиля потерпевшему, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Охотник сразу же вызвал скорую, но врачам не удалось спасти его 56-летнего друга. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уже завершено, и обвиняемого ждёт суд.

НГС ранее рассказывал, что в Новосибирской области мужчина был осужден на 16 лет колонии строгого режима за убийство охотника и ранение ещё троих.

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охотаубийство по неосторожности
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