«Практически оторвало голову»: подробности аварии, в которой погиб 18-летний парень — его пронзило ограждение

Очевидец рассказал подробности смертельного ДТП, которое произошло ночью 6 сентября, на улице Мичурина в центре Новосибирска. В аварии погиб 18-летний парень.
По словам очевидца Евгения Шевцова, той ночью он ехал следом ехал за автомобилем, который попал в аварию. На его глазах Hyundai Getz после неожиданного хлопка загорелся.
Как рассказал очевидец, машину потушили в течение пары минут — вовремя успели залить аккумулятор водой. Евгений рассказал, что в машине было пять человек. Водитель и трое пассажиров вышли из машины сразу после возгорания. После того, как автомобиль потушили, выяснилось, что в салоне остался ещё один пассажир — он сидел справа.
— Мы с обратной стороны обошли машину и увидели, что он прислонился на дверь. Остальные хотели его доставать. Я посветил фонарем и увидел у него на шее дырку диаметром 3–4 см. Ему практически оторвало голову. У остальных трёх пассажиров и водителя ни царапины не было. Они стояли на улице перепуганные, — рассказал журналисту НГС очевидец Евгений Шевцов.
Как объяснил Евгений, ограждение длиной 5–6 метров задело пассажира и вышло через заднее боковое стекло. Водитель Hyundai Getz рассказал очевидцу, Евгению, что ехал просто прямо и в последний момент увидел в метре ограждение.
— Там идёт сужение дороги. Водитель как ехал прямо, так и врезался в эти ограждения. Если бы стоял какой-либо бетонный или иной отбойник, таких последствий бы точно не было, ребята были трезвые и двигались не быстро. После ДТП они долго не могли понять, что произошло, потому что ограждение совершенно не видно, — пояснил Евгений Шевцов.
По словам очевидца, все пассажиры были примерно одного возраста. В ГИБДД ранее сообщили, что 18-летний водитель Hyundai Getz был трезвый.
— Водитель 2002 года рождения, трезвый, на автомобиле Hyundai Getz двигался по улице Мичурина со стороны Гоголя в сторону улицы Ядринцевской. У дома № 13 по улице Мичурина не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — ограждение перильного типа. В результате ДТП пассажир 2002 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказал старший инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
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