«Практически оторвало голову»: подробности аварии, в которой погиб 18-летний парень — его пронзило ограждение

— Мы с обратной стороны обошли машину и увидели, что он прислонился на дверь. Остальные хотели его доставать. Я посветил фонарем и увидел у него на шее дырку диаметром 3–4 см. Ему практически оторвало голову. У остальных трёх пассажиров и водителя ни царапины не было. Они стояли на улице перепуганные, — рассказал журналисту НГС очевидец Евгений Шевцов.

Как объяснил Евгений, ограждение длиной 5–6 метров задело пассажира и вышло через заднее боковое стекло. Водитель Hyundai Getz рассказал очевидцу, Евгению, что ехал просто прямо и в последний момент увидел в метре ограждение.

— Там идёт сужение дороги. Водитель как ехал прямо, так и врезался в эти ограждения. Если бы стоял какой-либо бетонный или иной отбойник, таких последствий бы точно не было, ребята были трезвые и двигались не быстро. После ДТП они долго не могли понять, что произошло, потому что ограждение совершенно не видно, — пояснил Евгений Шевцов.

По словам очевидца, все пассажиры были примерно одного возраста. В ГИБДД ранее сообщили, что 18-летний водитель Hyundai Getz был трезвый.