В ИКЕА начали торговать фрикадельками без мяса из Швеции — мы сравнили их с обычными и разобрали состав

В новосибирской ИКЕА начали продавать фирменные растительные фрикадельки HUVUDROLL. Обозреватель НГС Стас Соколов попробовал новый шведский продукт, разобрал его состав и оценил вкус.
В компании новый продукт позиционируют как замену мясу и называют «экодельки» (имея в виду экологию). Шведское название переводится на русский язык как «главная роль».
— Климатический след экоделек составляет всего 4% от показателя традиционных фрикаделек. Если принять во внимание, что продажи мясных фрикаделек ИКЕА год от года растут, то замена хотя бы части этого количества экодельками позволит существенно изменить экологическую ситуацию в мире к лучшему, — полагают в компании.
Полукилограммовая упаковка нового продукта стоит 299 рублей. Это дороже обычных фрикаделек из смешанного фарша (429 рублей за килограммовый пакет). Куриные фрикадельки еще дешевле — 229 рублей). HUVUDROLL произведены в Швеции (мясные делаются в Ленинградской области).
Согласно составу на упаковке, растительные фрикадельки сделаны преимущественно из гороха, овсяных хлопьев и картофеля, вкус несколько оживлен луком и яблоком. Кроме того, в списке ингредиентов есть грибной порошок.
В приготовленном виде «экологические» фрикадельки внешне практически не отличаются от обычных фрикаделек из IKEA и похожи на них по консистенции. Но вкус похож на мясной меньше, в нем уже чувствуется растительное происхождение, которое несколько завуалировано специями.
Пока фрикадельки можно купить только в замороженном виде: ресторан ИКЕА ещё не работает, а в бистро ИКЕА их не продают.
Когда заведение в ИКЕА откроется, пока непонятно. А вот основные арендаторы нового барного комплекса «Типография» на задворках исторических домов Сурикова и Молчанова надеются принять первых посетителей уже в конце сентября.
Сейчас в Новосибирске есть несколько мест, где также можно купить специальную растительную еду, в 2ГИС по запросу «веганское кафе» выдаётся 8 таких заведений. Среди них, в частности, есть кафе VЁGGY с блюдами для вегетарианцев, веганов и сыроедов, а также вегетарианская кондитерская «Соловей». Кроме того, в городе можно купить другую необычную растительную еду, например бургер без мяса.