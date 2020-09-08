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В ИКЕА начали торговать фрикадельками без мяса из Швеции — мы сравнили их с обычными и разобрали состав

Мясного вкуса во фрикадельках мало, но чувствуется их растительное происхождение

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Фрикадельки из гороха и овсянки будут наносить меньше вреда природе, считают в ИКЕА

Фрикадельки из гороха и овсянки будут наносить меньше вреда природе, считают в ИКЕА

В новосибирской ИКЕА начали продавать фирменные растительные фрикадельки HUVUDROLL. Обозреватель НГС Стас Соколов попробовал новый шведский продукт, разобрал его состав и оценил вкус.

В компании новый продукт позиционируют как замену мясу и называют «экодельки» (имея в виду экологию). Шведское название переводится на русский язык как «главная роль».

— Климатический след экоделек составляет всего 4% от показателя традиционных фрикаделек. Если принять во внимание, что продажи мясных фрикаделек ИКЕА год от года растут, то замена хотя бы части этого количества экодельками позволит существенно изменить экологическую ситуацию в мире к лучшему, — полагают в компании.

Пока экологические фрикадельки везут из Швеции

Пока экологические фрикадельки везут из Швеции

Полукилограммовая упаковка нового продукта стоит 299 рублей. Это дороже обычных фрикаделек из смешанного фарша (429 рублей за килограммовый пакет). Куриные фрикадельки еще дешевле — 229 рублей). HUVUDROLL произведены в Швеции (мясные делаются в Ленинградской области).

Согласно составу на упаковке, растительные фрикадельки сделаны преимущественно из гороха, овсяных хлопьев и картофеля, вкус несколько оживлен луком и яблоком. Кроме того, в списке ингредиентов есть грибной порошок.

В компании говорят, что фрикадельки сделаны из традиционных шведских продуктов: гороха, картофеля, овсянки, лука и яблок

В компании говорят, что фрикадельки сделаны из традиционных шведских продуктов: гороха, картофеля, овсянки, лука и яблок

В приготовленном виде «экологические» фрикадельки внешне практически не отличаются от обычных фрикаделек из IKEA и похожи на них по консистенции. Но вкус похож на мясной меньше, в нем уже чувствуется растительное происхождение, которое несколько завуалировано специями.

Пока фрикадельки можно купить только в замороженном виде: ресторан ИКЕА ещё не работает, а в бистро ИКЕА их не продают.

Когда заведение в ИКЕА откроется, пока непонятно. А вот основные арендаторы нового барного комплекса «Типография» на задворках исторических домов Сурикова и Молчанова надеются принять первых посетителей уже в конце сентября.

Сейчас в Новосибирске есть несколько мест, где также можно купить специальную растительную еду, в 2ГИС по запросу «веганское кафе» выдаётся 8 таких заведений. Среди них, в частности, есть кафе VЁGGY с блюдами для вегетарианцев, веганов и сыроедов, а также вегетарианская кондитерская «Соловей». Кроме того, в городе можно купить другую необычную растительную еду, например бургер без мяса.

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ИКЕА в Новосибирске
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