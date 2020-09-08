В ИКЕА начали торговать фрикадельками без мяса из Швеции — мы сравнили их с обычными и разобрали состав

В новосибирской ИКЕА начали продавать фирменные растительные фрикадельки HUVUDROLL. Обозреватель НГС Стас Соколов попробовал новый шведский продукт, разобрал его состав и оценил вкус.

В компании новый продукт позиционируют как замену мясу и называют «экодельки» (имея в виду экологию). Шведское название переводится на русский язык как «главная роль».

— Климатический след экоделек составляет всего 4% от показателя традиционных фрикаделек. Если принять во внимание, что продажи мясных фрикаделек ИКЕА год от года растут, то замена хотя бы части этого количества экодельками позволит существенно изменить экологическую ситуацию в мире к лучшему, — полагают в компании.