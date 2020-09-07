Разработчик вакцины от коронавируса рассказал, когда в России закончится эпидемия

Россия сможет преодолеть эпидемию коронавирусной инфекции к лету 2021 года. Об этом заявил директор Института им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью «Известиям». По его словам, для этого потребуется задействовать все имеющиеся мощности и за год произвести 80 млн доз вакцины.
— Мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции, — цитирует Гинцбурга издание.
Глава Института им. Гамалеи уточнил, что на площадке института будет производиться 600–700 тысяч доз вакцины в месяц, а площадки «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум» в общей сложности смогут выпускать около 5 млн доз.
Ранее о том, что вакцинация — единственный способ победить пандемию, говорил Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он считает, что на начальном этапе, когда вакцины будет мало, приоритет должен быть отдан вакцинации лиц, наиболее подверженных риску.