Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни — рассказываем, когда закончится дождь и придёт тепло

Новосибирские синоптики рассказали, когда в город вернётся тепло, в ближайшие три дня температура воздуха в Новосибирске будет расти, но дожди продолжатся.
— У нас произошло вторжение холода, связанное с движением холодного циклона, который сейчас располагается на территории юго-востока Западной Сибири. Циклон закачивает холодный воздух с севера. Облачная с циклоном погода гасит воздействие холода на нашу территорию. Заморозки не столь масштабны и интенсивны, как могли бы быть. Идут обильные зоны осадков от слабых до умеренных по территории области. Неприятная погода в сочетании с облачностью, осадками и холодом будет сохраняться в ближайшие трое суток, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Дневные температуры в городе в ближайшие трое суток будут повышаться. 8 сентября днём в городе будет до +11 градусов. 9 числа — до +12 градусов. А 10 сентября уже теплее — +14 градусов тепла. Ночные температуры в Новосибирске остаются стабильно холодными — +6... +7 градусов тепла. 8 и 9 сентября по области вероятность заморозков меньше, чем 10 сентября.
— Циклон будет отходить на восток, поэтому западные районы будут располагаться в области повышенного атмосферного давления. Поэтому 10 сентября будет больше прояснений и больше вероятность заморозков до -2 градусов по области, — уточнил Ренад Ягудин.
Также синоптики дают прогноз, что 11 и 12 сентября в Новосибирск на короткое время может вернуться 20-градусное тепло. Осадки в городе в эти дни также маловероятны.
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