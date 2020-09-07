Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни — рассказываем, когда закончится дождь и придёт тепло

Дневные температуры в городе в ближайшие трое суток будут повышаться. 8 сентября днём в городе будет до +11 градусов. 9 числа — до +12 градусов. А 10 сентября уже теплее — +14 градусов тепла. Ночные температуры в Новосибирске остаются стабильно холодными — +6... +7 градусов тепла. 8 и 9 сентября по области вероятность заморозков меньше, чем 10 сентября.

— Циклон будет отходить на восток, поэтому западные районы будут располагаться в области повышенного атмосферного давления. Поэтому 10 сентября будет больше прояснений и больше вероятность заморозков до -2 градусов по области, — уточнил Ренад Ягудин.



Также синоптики дают прогноз, что 11 и 12 сентября в Новосибирск на короткое время может вернуться 20-градусное тепло. Осадки в городе в эти дни также маловероятны.

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