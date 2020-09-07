Переход под часовней откроют к Новому году — публикуем снимки из места, куда не пускают уже полгода

В Новосибирске пешеходный переход под часовней на Красном проспекте откроют в конце декабря — там сократят торговлю, сделают санузлы и поставят световые табло.



— Сегодня принято решение руководством города о капитальном ремонте подземного пешеходного перехода с заменой всех инженерных систем, обустройством всеми системами безопасности: электробезопасности, пожарной безопасности, общественной безопасности. С отделкой современными материалами, с установкой стационарных павильонов, — рассказал про реконструкцию пешеходного перехода руководитель управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Александр Мысик.