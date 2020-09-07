Переход под часовней откроют к Новому году — публикуем снимки из места, куда не пускают уже полгода

В Новосибирске пешеходный переход под часовней на Красном проспекте откроют в конце декабря — там сократят торговлю, сделают санузлы и поставят световые табло.
— Сегодня принято решение руководством города о капитальном ремонте подземного пешеходного перехода с заменой всех инженерных систем, обустройством всеми системами безопасности: электробезопасности, пожарной безопасности, общественной безопасности. С отделкой современными материалами, с установкой стационарных павильонов, — рассказал про реконструкцию пешеходного перехода руководитель управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Александр Мысик.
По словам Александра Мысика, в обновлённом переходе появится навигация — электронное табло, указатели, аварийное освещение, которое будет срабатывать автоматически. Кроме того, в переходе планируют сделать новую систему создания микроклимата.
— Для организации микроклимата в переходе мы принимаем сегодня некоторые экспериментальные решения, которые нам позволят с учетом имеющихся энергомощностей создать благоприятный климат внутри перехода. Особенно в межсезонье и зимний период, — уточнил руководитель УЗСПТС.
В новом переходе сократят торговлю — из 140 торговых точек останется в два раза меньше, сообщил замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин. Старые киоски заменят новыми современными павильонами, которые расставят лишь по одной стороне перехода, отметил представитель департамента.
Главный архитектор города Александр Ложкин напомнил историю пешеходного перехода, который строился ещё в советское время.
— Мы с вами помним этот переход — каким он был, когда не было никакой торговли. Был тёмный, мрачный, безжизненный, опасный. Потом появилась торговля. И, наверное, в тот момент это было хорошо, но в последнее время это выглядит как привет из 90-х. Вот сегодня мы наконец приходим к такому цивилизованному формату, — отметил он.
Главный архитектор города также обратил внимание на то, что важный этап реконструкции — установка кровли над переходом.
— Рассматриваем предложение компании, которая является одной из лучших фирм по конструкции. Они делали кровлю парка «Зарядье», строили аэропорт в Симферополе. Они предложили такое современное, не побоюсь этого слова, модное решение козырьков над входами в эти переходы.
Общая площадь пешеходного перехода — около 2000 метров. По словам Александра Мысика, переход планируют открыть до 31 декабря 2020 года. На реконструкцию потратят 70 миллионов рублей.
Пешеходный переход закрыли на капитальный ремонт ещё в начале апреля. Перед началом ремонта корреспонденты НГС проникли в переход и посмотрели на надписи на стенах, которые оставили подростки из 90-х.