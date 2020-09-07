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Переход под часовней откроют к Новому году — публикуем снимки из места, куда не пускают уже полгода

Власти обещают, что в переходе создадут новую систему микроклимата, а также установят навигацию

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Пешеходный переход на Красном проспекте закрыли полгода назад

Пешеходный переход на Красном проспекте закрыли полгода назад

В Новосибирске пешеходный переход под часовней на Красном проспекте откроют в конце декабря — там сократят торговлю, сделают санузлы и поставят световые табло.

— Сегодня принято решение руководством города о капитальном ремонте подземного пешеходного перехода с заменой всех инженерных систем, обустройством всеми системами безопасности: электробезопасности, пожарной безопасности, общественной безопасности. С отделкой современными материалами, с установкой стационарных павильонов, — рассказал про реконструкцию пешеходного перехода руководитель управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Александр Мысик.

На реконструкцию планируют потратить порядка <nobr class="_">70 миллионов</nobr> рублей

На реконструкцию планируют потратить порядка 70 миллионов рублей

По словам Александра Мысика, в обновлённом переходе появится навигация — электронное табло, указатели, аварийное освещение, которое будет срабатывать автоматически. Кроме того, в переходе планируют сделать новую систему создания микроклимата.

Пешеходный переход на Красном проспекте построили ещё в советское время

Пешеходный переход на Красном проспекте построили ещё в советское время

— Для организации микроклимата в переходе мы принимаем сегодня некоторые экспериментальные решения, которые нам позволят с учетом имеющихся энергомощностей создать благоприятный климат внутри перехода. Особенно в межсезонье и зимний период, — уточнил руководитель УЗСПТС.

Площадь перехода — около 2000 квадратных метров

Площадь перехода — около 2000 квадратных метров

В новом переходе сократят торговлю — из 140 торговых точек останется в два раза меньше, сообщил замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин. Старые киоски заменят новыми современными павильонами, которые расставят лишь по одной стороне перехода, отметил представитель департамента.

Обновлённый пешеходный переход откроют до 31 декабря 2020 года&nbsp;

Обновлённый пешеходный переход откроют до 31 декабря 2020 года 

Главный архитектор города Александр Ложкин напомнил историю пешеходного перехода, который строился ещё в советское время.

— Мы с вами помним этот переход — каким он был, когда не было никакой торговли. Был тёмный, мрачный, безжизненный, опасный. Потом появилась торговля. И, наверное, в тот момент это было хорошо, но в последнее время это выглядит как привет из 90-х. Вот сегодня мы наконец приходим к такому цивилизованному формату, — отметил он.

Капитальный ремонт включает: обновление покрытия стен и потолков, новую вентиляцию, противопожарную систему, санитарные зоны

Капитальный ремонт включает: обновление покрытия стен и потолков, новую вентиляцию, противопожарную систему, санитарные зоны

Главный архитектор города также обратил внимание на то, что важный этап реконструкции — установка кровли над переходом.

— Рассматриваем предложение компании, которая является одной из лучших фирм по конструкции. Они делали кровлю парка «Зарядье», строили аэропорт в Симферополе. Они предложили такое современное, не побоюсь этого слова, модное решение козырьков над входами в эти переходы.

Над лестницей планируют сделать кровлю, чтобы обеспечить безопасность пешеходов в зимнее время

Над лестницей планируют сделать кровлю, чтобы обеспечить безопасность пешеходов в зимнее время

Общая площадь пешеходного перехода — около 2000 метров. По словам Александра Мысика, переход планируют открыть до 31 декабря 2020 года. На реконструкцию потратят 70 миллионов рублей.

Пешеходный переход закрыли на капитальный ремонт ещё в начале апреля. Перед началом ремонта корреспонденты НГС проникли в переход и посмотрели на надписи на стенах, которые оставили подростки из 90-х.

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пешеходный переход
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