Возле бывшего здания шоколадной фабрики в Новосибирске началась стройка — против неё выступали жители

На место рядом со зданием бывшей шоколадной фабрики в Новосибирске выехала строительная техника.
Жители Железнодорожного района Новосибирска заметили, что сегодня на улице Красноярской начались работы. Пост об этом появился в группе «Нет стройке на Красноярской 132!».
— Начали разбирать здание, с утра появилась техника, перекрыли дорогу. Копали и вывозили землю. Разбирали здание в середине. Сейчас обед, видимо, техники не видно, и рабочих тоже. Сняли шифер с постройки, убрали окна. Похоже, начинается стройка, — рассказала жительница соседнего дома Наталья.
До этого в здании на Красноярской, 132 находился офис компании «Шоколадная страна».
Старое здание кондитерской фабрики какое-то время сдавали в аренду, но, как рассказывал председатель ТСЖ «Маяк» Александр Ельцов, в августе арендаторов предупредили, что им нужно съехать до
В приемной «Шоколадной страны» подтвердили, что старое здание начали сносить. Получить комментарий у ООО «Енисей» журналисту НГС не удалось. НГС отправил запрос в ООО «СМСССТРОЙ», связанное с компанией «Енисей».
Видео: Наталья, жительница дома
На месте бывшей шоколадной фабрики планируют построить 15-этажный жилой дом с двумя подземными этажами. Изначально размер участка не позволял построить там здание выше девяти этажей, но застройщику удалось увеличить его площадь. Здесь мы рассказывали, что придумала компания-застройщик, чтобы им разрешили втиснуть новый дом практически под окнами старых.
Местные жители сразу же взбунтовались против застройки, когда стало известно о предстоящем строительстве — вместо нового дома они требовали устроить парк. Несмотря на активные протесты и обращения, в том числе в суд, летом городские власти выдали разрешение на строительство.