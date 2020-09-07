Возле бывшего здания шоколадной фабрики в Новосибирске началась стройка — против неё выступали жители

На место рядом со зданием бывшей шоколадной фабрики в Новосибирске выехала строительная техника.

Жители Железнодорожного района Новосибирска заметили, что сегодня на улице Красноярской начались работы. Пост об этом появился в группе «Нет стройке на Красноярской 132!».



— Начали разбирать здание, с утра появилась техника, перекрыли дорогу. Копали и вывозили землю. Разбирали здание в середине. Сейчас обед, видимо, техники не видно, и рабочих тоже. Сняли шифер с постройки, убрали окна. Похоже, начинается стройка, — рассказала жительница соседнего дома Наталья.