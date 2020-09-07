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Ставить ли прививку от гриппа и COVID-19? Можно ли их совмещать? Ждём вопросы от читателей НГС к вакцинологу

Вы можете прислать свой вопрос заранее через форму или написать его в эфире Instagram

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Минздрав НСО в этом году планирует привить от гриппа 1 миллион 700 сибиряков

Минздрав НСО в этом году планирует привить от гриппа 1 миллион 700 сибиряков

В Новосибирской области с 8 сентября начинается прививочная кампания против гриппа. Минздрав НСО планирует привить 1 миллион 700 сибиряков. В этом году она проходит в пандемию коронавируса, поэтому вызывает множество вопросов.

Ставить ли прививку от гриппа в этом году и от COVID-19? Можно ли их совмещать? Что делать тем, кто уже перенес коронавирус? Стоит ли вакцинироваться в этом году от клещевого энцефалита и пневмококка?

На все эти и другие не менее важные вопросы в прямом эфире НГС ответит главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Эфир состоится 8 сентября в 13:00 в нашем Instagram.

Задать вопросы специалисту сможет любой из вас во время эфира или заранее через форму ниже.

Ранее НГС изучил документы ВОЗ и поговорил с врачами, чтобы выяснить, чего ждать от гриппа в этом году. Мы также выяснили, как штаммы гриппа будут сочетаться с коронавирусом.

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