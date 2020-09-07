В Новосибирской области за сутки не зарегистрировали смертей от коронавируса

В Новосибирской области за сутки не зарегистрировали умерших от ковида.

— Летальных случаев, причиной которых стал коронавирус, за прошедшие сутки на территории региона не зарегистрировано. Всего от коронавируса в Новосибирской области скончались 378 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу.

В больницах находятся 978 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 39 пациентов, из них 2 — на искусственной вентиляции лёгких.



За сутки ковид обнаружили у 50 человек.