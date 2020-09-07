Андрей Травников рассказал, куда Новосибирская область потратит 320 миллионов от правительства РФ

Кроме того, планируют выделить средства на проектирование нового здания поликлиники в Краснообске, на начало работ по восстановлению системы водоотведения в городе Оби.



— Все эти решения необходимо принимать сейчас, в 2020-м, не дожидаясь формирования бюджета на 2021-й, — подчеркнул губернатор.



Деньги потратят также на решение вопросов в системе водоснабжения города Бердска, выделят субсидию жилищно-строительному кооперативу в Новосибирске.



Планируют выделить деньги на подключения к коммунальным сетям проблемных объектов долевого строительства. По словам Травникова, это позволит в кратчайшие сроки завершить 4 проблемных объекта.



В августе стало известно, что осенью Новосибирская область получит субсидию от федерального бюджета на поддержку строительного комплекса. В бюджет НСО перечислят 980 миллионов рублей. Здесь мы рассказывали, куда их планируют потратить.