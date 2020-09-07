Под фурой на Владимировской провалился асфальт — водители встали в глухую пробку

Сегодня, 7 сентября, на улице Владимировской и Дуси Ковальчук образовалась большая пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор протяжённостью 3 километра возник в обоих направлениях — от остановки «Плановая» до «Магазин № 25».
Как сообщила корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова, у дома № 1 по улице Владимировской под фурой провалился асфальт:
— Заявка поступила в 09:45 в дежурную часть полка ДПС. На место выдвинулся экипаж для уточнения обстоятельств.
По её словам, в районе улице Дуси Ковальчук ещё ночью произошёл обрыв проводов — специалисты на месте ликвидируют аварийную ситуацию, что может затруднить движение в этом районе.
Как сообщают пользователи сервиса 2ГИС, в районе перекрёстка Дуси Ковальчук и Плановая сегодня были перекрытие дороги, а также ведутся дорожные работы.
На прошлой неделе новосибирцы застряли в пробке на Военной — водители уверены, что причиной ежедневных заторов на этом участке является светофор на пересечении Военной и Тополевой. Для светофора даже создали страницу в Instagram.