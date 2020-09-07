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Под фурой на Владимировской провалился асфальт — водители встали в глухую пробку

Транспорт стоит от остановки «Плановая» до «Магазин № 25» в обоих направлениях

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Утро на улицах Владимировская и Дуси Ковальчук началось с огромной пробки

Утро на улицах Владимировская и Дуси Ковальчук началось с огромной пробки

Сегодня, 7 сентября, на улице Владимировской и Дуси Ковальчук образовалась большая пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор протяжённостью 3 километра возник в обоих направлениях — от остановки «Плановая» до «Магазин № 25».

Как сообщила корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова, у дома № 1 по улице Владимировской под фурой провалился асфальт:

— Заявка поступила в 09:45 в дежурную часть полка ДПС. На место выдвинулся экипаж для уточнения обстоятельств.

По словам нашего читателя, к месту обвала асфальта прибыли сотрудники МЧС

По словам нашего читателя, к месту обвала асфальта прибыли сотрудники МЧС

Спустя два часа после происшествия затор на Владимировской по-прежнему сохраняется

Спустя два часа после происшествия затор на Владимировской по-прежнему сохраняется

По её словам, в районе улице Дуси Ковальчук ещё ночью произошёл обрыв проводов — специалисты на месте ликвидируют аварийную ситуацию, что может затруднить движение в этом районе.

Сейчас в сервисе 2ГИС водители оставляют такие сообщения

Сейчас в сервисе 2ГИС водители оставляют такие сообщения

Как сообщают пользователи сервиса 2ГИС, в районе перекрёстка Дуси Ковальчук и Плановая сегодня были перекрытие дороги, а также ведутся дорожные работы.

На прошлой неделе новосибирцы застряли в пробке на Военной — водители уверены, что причиной ежедневных заторов на этом участке является светофор на пересечении Военной и Тополевой. Для светофора даже создали страницу в Instagram.

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