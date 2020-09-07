Под фурой на Владимировской провалился асфальт — водители встали в глухую пробку

Сегодня, 7 сентября, на улице Владимировской и Дуси Ковальчук образовалась большая пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор протяжённостью 3 километра возник в обоих направлениях — от остановки «Плановая» до «Магазин № 25».



Как сообщила корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова, у дома № 1 по улице Владимировской под фурой провалился асфальт:



— Заявка поступила в 09:45 в дежурную часть полка ДПС. На место выдвинулся экипаж для уточнения обстоятельств.