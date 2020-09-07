Третья эвакуация за утро — рассказываем в режиме онлайн, откуда вывели людей

Сегодня утром ТРЦ «Роял парк» и Новосибирский приборостроительный завод на ул. Дуси Ковальчук получили сообщения о минировании. Также людей сегодня вывели из ТРЦ «Аура».

Мы запускаем онлайн-трансляцию, в которой рассказываем, что об этом известно.

Если вы стали свидетелем эвакуации сегодня утром, проезжали мимо или сами были в здании, то расскажите об этом редакции по телефону 8–923–157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на почту news@ngs.ru.