Третья эвакуация за утро — рассказываем в режиме онлайн, откуда вывели людей

Очевидцы сообщили сайте «Вести. Новосибирск», что из учебно-лабораторного корпуса вывели студентов и преподавателей. В вузе сайту рассказали, что эвакуация была учебной.
В службе 112 сообщили, что утром им не поступало сообщений о минировании здания на ул.Военной, 5, где находится ТРЦ "Аура". Тем не менее, рядом с магазином видели толпу людей. Читатель НГС сообщал, что у ТРЦ дежурили два автомобиля полиции.
В службе 112 рассказали, что сообщение о минировании ТРЦ «Ройял парк» поступило в 8:30.
— Было сообщение о минировании здания в 8:53, — рассказали НГС в службе 112 о здании на ул. Дуси Ковальчук 179/2, где находится «Новосибирский приборостроительный завод».