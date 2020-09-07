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Третья эвакуация за утро — рассказываем в режиме онлайн, откуда вывели людей

Несколько сообщений о «минировании» поступили сегодня утром в разные организации

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ТРЦ «Ройял парк» получил сообщение о минировании

ТРЦ «Ройял парк» получил сообщение о минировании

Сегодня утром ТРЦ «Роял парк» и Новосибирский приборостроительный завод на ул. Дуси Ковальчук получили сообщения о минировании. Также людей сегодня вывели из ТРЦ «Аура».

Мы запускаем онлайн-трансляцию, в которой рассказываем, что об этом известно.

Если вы стали свидетелем эвакуации сегодня утром, проезжали мимо или сами были в здании, то расскажите об этом редакции по телефону 8–923–157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на почту news@ngs.ru.

Очевидцы сообщили сайте «Вести. Новосибирск», что из учебно-лабораторного корпуса вывели студентов и преподавателей. В вузе сайту рассказали, что эвакуация была учебной.

Люди толпились перед входом

Люди толпились перед входом

В службе 112 сообщили, что утром им не поступало сообщений о минировании здания на ул.Военной, 5, где находится ТРЦ "Аура". Тем не менее, рядом с магазином видели толпу людей. Читатель НГС сообщал, что у ТРЦ дежурили два автомобиля полиции.

Рядом с ТРЦ «Роял парк» стояла машина пожарных

Рядом с ТРЦ «Роял парк» стояла машина пожарных

В службе 112 рассказали, что сообщение о минировании ТРЦ «Ройял парк» поступило в 8:30.

— Было сообщение о минировании здания в 8:53, — рассказали НГС в службе 112 о здании на ул. Дуси Ковальчук 179/2, где находится «Новосибирский приборостроительный завод».

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Торговый центрминированияэвакуация
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