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В Новосибирске вывели людей из торговых центров — на месте работает полиция

Толпы людей заметили у ТРЦ «Аура» и «Ройял парк»

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Небольшая толпа людей стоит у здания ТРЦ

Небольшая толпа людей стоит у здания ТРЦ

В Новосибирске вывели людей ТРЦ «Аура» и «Ройял парк». Рядом со зданием стоит автомобиль полиции.

— Рядом стоит много народа, несколько машин полиции, — сообщил читатель НГС, который проезжал мимо «Ауры».

По информации подписчика сообщества новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на месте работают представители спецслужб.

Также один из читателей заметил полицию и людей у ТРЦ «Роял парк».

Люди столпились у дверей магазина

Люди столпились у дверей магазина

У ТРЦ стоят полицейские

У ТРЦ стоят полицейские

Согласно данным сервиса «2ГИС», время открытия обоих ТРЦ — 10:00. В самих магазинах не ответили на звонок корреспондента НГС, в пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что у них пока нет информации об эвакуации. В службу 112 вызовы об этом не поступали.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или сами были в ТРЦ во время эвакуации, то сообщите об этом в редакцию по телефону 8 923 157-00-00 (Whats'App или Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Написать в редакцию» на нашем сайте.

В августе в Новосибирске несколько раз получали сообщения о минировании, после чего эвакуировали людей из судов, налоговые, ТЭЦ и других зданий.

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ТРЦ Аураполицияэвакуация
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