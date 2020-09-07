В Новосибирске вывели людей из торговых центров — на месте работает полиция

Если вы стали свидетелем этого происшествия или сами были в ТРЦ во время эвакуации, то сообщите об этом в редакцию по телефону 8 923 157-00-00 (Whats'App или Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Написать в редакцию» на нашем сайте.

В августе в Новосибирске несколько раз получали сообщения о минировании, после чего эвакуировали людей из судов, налоговые, ТЭЦ и других зданий.