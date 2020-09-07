В Новосибирске вывели людей из торговых центров — на месте работает полиция

В Новосибирске вывели людей ТРЦ «Аура» и «Ройял парк». Рядом со зданием стоит автомобиль полиции.
— Рядом стоит много народа, несколько машин полиции, — сообщил читатель НГС, который проезжал мимо «Ауры».
По информации подписчика сообщества новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на месте работают представители спецслужб.
Также один из читателей заметил полицию и людей у ТРЦ «Роял парк».
Согласно данным сервиса «2ГИС», время открытия обоих ТРЦ — 10:00. В самих магазинах не ответили на звонок корреспондента НГС, в пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что у них пока нет информации об эвакуации. В службу 112 вызовы об этом не поступали.
Если вы стали свидетелем этого происшествия или сами были в ТРЦ во время эвакуации, то сообщите об этом в редакцию по телефону 8 923 157-00-00 (Whats'App или Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Написать в редакцию» на нашем сайте.
В августе в Новосибирске несколько раз получали сообщения о минировании, после чего эвакуировали людей из судов, налоговые, ТЭЦ и других зданий.