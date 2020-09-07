Самолет из Новосибирска экстренно сел в Братске — на борту была сенатор из Оренбургской области

Самолёт из Новосибирска в Якутск, на борту которого была сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева, экстренно приземлился в городе Брастке в Иркутской области.
Сенатор сообщила об этом на своей странице в Instagram вчера, 6 сентября.
По информации сайта «Оренбург медиа», причиной аварийной посадки самолета авиакомпании S7 стало плохое самочувствие одной из пассажирок. Женщина скончалась до приземления. По словам источника издания, пассажирка была гражданкой другой страны, её тело забрал муж.
В аэропорту Братска и Восточно-Сибирском линейном управлении МВД РФ на транспорте НГС не смогли прокомментировать эту информацию. Журналист направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы выяснить подробности происшествия.
Если вам известны обстоятельства этого происшествия, вы были на борту или знаете, кем была погибшая, то сообщите об этом в редакцию по телефону 8–923–157–00–00 (Whats'App или Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Написать в редакцию» на нашем сайте.
В начале июля пассажирский лайнер из Екатеринбурга совершил экстренную посадку в Симферополе. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ электроники в кабине пилотов.