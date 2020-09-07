Самолет из Новосибирска экстренно сел в Братске — на борту была сенатор из Оренбургской области

В аэропорту Братска и Восточно-Сибирском линейном управлении МВД РФ на транспорте НГС не смогли прокомментировать эту информацию. Журналист направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы выяснить подробности происшествия.

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В начале июля пассажирский лайнер из Екатеринбурга совершил экстренную посадку в Симферополе. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ электроники в кабине пилотов.