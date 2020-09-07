В Заельцовском районе отремонтируют дорогу — на это потратят больше 26 млн

— Ремонт автомобильной дороги по 1-ому Мочищенскому шоссе будет выполнен на участке от ул. Кедровая до Красноярского шоссе в рамках муниципальной программы, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

