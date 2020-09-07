В Заельцовском районе отремонтируют дорогу — на это потратят больше 26 млн

В Новосибирске объявили закупку на ремонт 1-го Мочищенского шоссе. Заказчиком выступает Управление дорожного строительства города.
Подрядчику предстоит исправить профиль покрытия, сделать новый слой дороги из битумоминеральной смеси, а также укрепить обочины. Работы, согласно документам, должны выполнить с середины апреля до 1 июня 2021 года. Максимальная цена контракта — 26 млн 204 тысячи рублей, деньги выделят из городского бюджета.
— Ремонт автомобильной дороги по 1-ому Мочищенскому шоссе будет выполнен на участке от ул. Кедровая до Красноярского шоссе в рамках муниципальной программы, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Электронный аукцион пройдёт 10 сентября.
Ранее в городе объяыили закупку на ремонт улицы Кедровой в Заельцовском районе. За ремонт почти двух километров власти были готовы заплатить 500 млн рублей.