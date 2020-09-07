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В Заельцовском районе отремонтируют дорогу — на это потратят больше 26 млн

Власти планируют обновить покрытие на 1-м Мочищенском шоссе

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Ремонт сделают за 1,5 месяца

Ремонт сделают за 1,5 месяца

В Новосибирске объявили закупку на ремонт 1-го Мочищенского шоссе. Заказчиком выступает Управление дорожного строительства города.

Подрядчику предстоит исправить профиль покрытия, сделать новый слой дороги из битумоминеральной смеси, а также укрепить обочины. Работы, согласно документам, должны выполнить с середины апреля до 1 июня 2021 года. Максимальная цена контракта — 26 млн 204 тысячи рублей, деньги выделят из городского бюджета.

Дорогу отремонтируют на участке от Краснояровского шоссе до улицы Кедровой

Дорогу отремонтируют на участке от Краснояровского шоссе до улицы Кедровой

— Ремонт автомобильной дороги по 1-ому Мочищенскому шоссе будет выполнен на участке от ул. Кедровая до Красноярского шоссе в рамках муниципальной программы, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Электронный аукцион пройдёт 10 сентября.

Ранее в городе объяыили закупку на ремонт улицы Кедровой в Заельцовском районе. За ремонт почти двух километров власти были готовы заплатить 500 млн рублей.

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