В Новосибирской области ещё 50 человек заболели ковидом

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 50 человек, скончались пациентов. Об этом на совещании с губернатором заявил министр здравоохранения Константин Хальзов.
— Зарегистрировано 11 777 случаев, выписано с выздоровлением с нарастающим итогом 10 518, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
О погибших от коронавируса за последние сутки министр не сообщил.
Вчера, 6 сентября, оперштаб рассказывал о 57 заболевших коронавирусом, столько же человек выписали из больниц.
НГС рассказывал о том, что заболевшие ковидом часто чувствуют усталость. Медицинский обозреватель Мария Тищенко узнала у экспертов, правда ли усталость при коронавирусе сильно отличается от любой другой и на что следует обратить внимание.