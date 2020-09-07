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В Новосибирской области ещё 50 человек заболели ковидом

За сутки из больниц выписали 48 человек

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Всего в регионе зарегистрировано&nbsp;11 777 случаев коронавируса

Всего в регионе зарегистрировано 11 777 случаев коронавируса

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 50 человек, скончались пациентов. Об этом на совещании с губернатором заявил министр здравоохранения Константин Хальзов.

— Зарегистрировано 11 777 случаев, выписано с выздоровлением с нарастающим итогом 10 518, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

О погибших от коронавируса за последние сутки министр не сообщил.

Вчера, 6 сентября, оперштаб рассказывал о 57 заболевших коронавирусом, столько же человек выписали из больниц.

НГС рассказывал о том, что заболевшие ковидом часто чувствуют усталость. Медицинский обозреватель Мария Тищенко узнала у экспертов, правда ли усталость при коронавирусе сильно отличается от любой другой и на что следует обратить внимание.

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