В Новосибирской области ещё 50 человек заболели ковидом

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 50 человек, скончались пациентов. Об этом на совещании с губернатором заявил министр здравоохранения Константин Хальзов.



— Зарегистрировано 11 777 случаев, выписано с выздоровлением с нарастающим итогом 10 518, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.



О погибших от коронавируса за последние сутки министр не сообщил.

Вчера, 6 сентября, оперштаб рассказывал о 57 заболевших коронавирусом, столько же человек выписали из больниц.