Водитель KIA сбил 8-летнего мальчика на велосипеде в Ленинском районе

Вечером в воскресенье, 6 августа , в Ленинском районе Новосибирска водитель автомобиля KIA Rio сбил ребёнка на велосипеде. Об этом сообщили в областном ГИБДД.



— В 18:45 на территории Ленинского района, водитель 1996 года рождения на автомобиле KIA Rio следовал по улице Болотной со стороны улицы Яринской в сторону улицы Моторной. Напротив дома № 1 на улице Болотной он совершил столкновение с велосипедистом, который следовал по улице Бориса Щукина со стороны улицы 1-й Ракитной с левым поворотом на улицу Болотную. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист, мальчик 2012 года рождения. Он получил ушиб мягких тканей левого коленного сустава, — рассказали в ведомстве.