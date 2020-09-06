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Водитель KIA сбил 8-летнего мальчика на велосипеде в Ленинском районе

Ребёнок получил ушиб мягких тканей левого коленного сустава

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ДТП произошло в 18:45

ДТП произошло в 18:45

Вечером в воскресенье, 6 августа, в Ленинском районе Новосибирска водитель автомобиля KIA Rio сбил ребёнка на велосипеде. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

— В 18:45 на территории Ленинского района, водитель 1996 года рождения на автомобиле KIA Rio следовал по улице Болотной со стороны улицы Яринской в сторону улицы Моторной. Напротив дома № 1 на улице Болотной он совершил столкновение с велосипедистом, который следовал по улице Бориса Щукина со стороны улицы 1-й Ракитной с левым поворотом на улицу Болотную. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист, мальчик 2012 года рождения. Он получил ушиб мягких тканей левого коленного сустава, — рассказали в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подобный случай произошёл в среду, 19 августа, в Советском районе. Водитель Toyota Vista Ardeo сбил 8-летнего мальчика на самокате, который катался во дворе дома.

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ДТПсбил ребёнка
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