Новосибирский фотограф с высоты сделал удивительные кадры сказочного розового озера, по которому ходит поезд

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал сказочные снимки озера Бурлинского, которое также называют Бурсоль. Оно находится на территории Алтайского края, примерно в 450 километрах от Новосибирска на границе с Казахстаном.
— Я хотел туда съездить несколько лет, но то другие поездки были, то погода не подходила. Ведь чтобы гарантированно увидеть розовый цвет озёр, нужна жаркая сухая погода и это должен быть конец лета. Вода розовая в озере из-за рачков и микроводорослей, которые размножаются только в очень солёной воде. Концентрация соли в озере — 200 грамм на литр, — рассказала фотограф на своей странице в Instagram.
По словам фотографа, в этом месте находятся огромные залежи соли, поэтому здесь организовали её добычу. Поваренную соль из озера добывают с 1768 года и современный объём добычи составляет 65000 тонн соли в год.
— Но посмотрите каким образом это делают: буквально чешут дно озера и смесь соли с илом засыпают в поезд, который заходит прямо по рельсам в воду. Это такой сюр, когда видишь это в первый раз! Розовая вода, поезд на горизонте рассекает озеро, ноги проваливаются в соль. Это стоит того, чтобы посетить это место, — делится Вадим Махоров.
Однако, по словам фотографа, есть одно «но»: фотографии озера с земли не отражают всю яркость его цвета, поэтому он решил запечатлеть Бурлинское с высоты.
— Розовость озера хорошо видна в солнечную погоду и снизу, но насыщенный яркий цвет только с высоты, — пояснил он.
В начале августа съёмочная группа НГС побывала на озере и встретила «марсианский» закат. Как это было — смотрите в нашем материале.
Примерно в это же время Вадим Махоров опубликовал на своей странице в Instagram фотографии извержения Ключевской Сопки на Камчатке. Туда фотограф ездил с очередной экспедицией.