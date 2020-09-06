Новосибирский фотограф с высоты сделал удивительные кадры сказочного розового озера, по которому ходит поезд

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал сказочные снимки озера Бурлинского, которое также называют Бурсоль. Оно находится на территории Алтайского края, примерно в 450 километрах от Новосибирска на границе с Казахстаном.



— Я хотел туда съездить несколько лет, но то другие поездки были, то погода не подходила. Ведь чтобы гарантированно увидеть розовый цвет озёр, нужна жаркая сухая погода и это должен быть конец лета. Вода розовая в озере из-за рачков и микроводорослей, которые размножаются только в очень солёной воде. Концентрация соли в озере — 200 грамм на литр, — рассказала фотограф на своей странице в Instagram.