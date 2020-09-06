Осенняя прохлада или бабье лето? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на ближайшую неделю

Первая неделя сентября в Новосибирске ясно дала понять, что в город пришла осень — августовское тепло резко сменилось прохладой и дождями, и уже День знаний новосибирцы отмечали с дождями и грозами. Тогда же синоптики предсказали, что после первых ещё теплых дней сентября будет понижение температуры до 10–15 градусов тепла. Чтобы узнать, какая погода ожидает Новосибирск на грядущей неделе, мы заглянули в виртуальные метеорологические сервисы.
По данным Gismeteo, самым тёплым днём на следующей неделе в Новосибирске будет воскресенье: погода будет ясной, а столбик термометра поднимется до +17 градусов. Дождь с грозой ожидается в среду, 9 сентября. Согласно сайту, самый холодный день на неделе — пасмурная и дождливая пятница, 11 сентября. В этот день температура прогреется лишь до 11 градусов тепла днём. А самая холодная ночь наступит во вторник, 8 сентября, когда будет лишь +5 градусов. В остальные дни недели в городе будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. К выходным же температура воздуха начнет расти.
По данным «Яндекс.Погоды», вся неделя будет стабильно пасмурной и прохладной. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +11 до +18 градусов днем. При этом в понедельник, вторник и среду (с 7 по 9 сентября) ожидаются дожди. Самым жарким днём на неделе, согласно сайту, будет суббота — в этот день температура воздуха достигнет +18 градусов, погода будет облачной с прояснениями.
Стабильно прохладную, с небольшой и переменной облачностью и дождями погоду обещает и сайт Accuweather.com. По данным сервиса, воскресенье, 13 сентября, станет самым теплым на неделе — температура воздуха днем составит +18 градусов, ночью — +8. Сайт также предупреждает, что в среду и в пятницу (9 и 11 сентября) стоит готовиться к дождям.
А вот центр «Фобос» обещает сильные дожди на грядущей неделе во вторник, среду и пятницу — 8, 9 и 11 августа. Суббота станет единственным малооблачным днём — столбик термометра покажет +16 градусов днём, +10 — ночью. Этот же день будет и самым жарким. В остальном — картина, схожая с предыдущими источниками: стабильно прохладно, облачно, временами дожди.
Накануне, 5 сентября, НГС узнал у синоптиков, какая погода ждёт город в первом месяце осени — он оказался довольно противоречивым. По прогнозам Новосибирского Гидрометцентра, бабьего лета ждать не стоит.