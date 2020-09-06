Осенняя прохлада или бабье лето? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на ближайшую неделю

Первая неделя сентября в Новосибирске ясно дала понять, что в город пришла осень — августовское тепло резко сменилось прохладой и дождями, и уже День знаний новосибирцы отмечали с дождями и грозами. Тогда же синоптики предсказали, что после первых ещё теплых дней сентября будет понижение температуры до 10–15 градусов тепла. Чтобы узнать, какая погода ожидает Новосибирск на грядущей неделе, мы заглянули в виртуальные метеорологические сервисы.

По данным Gismeteo, самым тёплым днём на следующей неделе в Новосибирске будет воскресенье: погода будет ясной, а столбик термометра поднимется до +17 градусов. Дождь с грозой ожидается в среду, 9 сентября. Согласно сайту, самый холодный день на неделе — пасмурная и дождливая пятница, 11 сентября. В этот день температура прогреется лишь до 11 градусов тепла днём. А самая холодная ночь наступит во вторник, 8 сентября, когда будет лишь +5 градусов. В остальные дни недели в городе будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. К выходным же температура воздуха начнет расти.