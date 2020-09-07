Девять лет назад в авиакатастрофе погибла команда «Локомотив»: летопись трагедии в 40 фотографиях

Прошло девять лет с того дня, когда на взлёте из аэропорта в реку Туношонка рухнул самолёт с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Выжил только один человек — бортинженер Александр Сизов. Остальные — экипаж, игроки, тренеры — погибли.



Елена Вахрушева тогда была фотографом «Комсомольской правды» в Ярославле, часто снимала игры команды. И рассказала, как город (и она сама) — пережил те чёрные дни — гибель хоккеистов и прощание с ними.

Публикуем фото с комментариями Лены.