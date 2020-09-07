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«Горело всё. Вода горела»: гибель команды «Локомотива» глазами очевидца, который первым был на месте крушения

Самолет с хоккеистами разбился 9 лет назад, 7 сентября 2011 года

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Полицейский Александр Трудоношин прибыл на место трагедии одним из первых

Полицейский Александр Трудоношин прибыл на место трагедии одним из первых

Он видел этот ужас. И помнит запах едкой гари, стоявшей над рекой Туношонкой, в которую на взлете рухнул самолет с командой «Локомотив». И забыть это невозможно. 7 сентября 2011 года Александр Трудоношин работал в Северном управлении внутренних дел на транспорте, был заместителем начальника полиции по оперативно-разыскной деятельности. В день трагедии дежурил в аэропорту.

Он видел, как взлетал самолет, одним из первых оказался на месте катастрофы и спас единственного выжившего — бортинженера Александра Сизова. В преддверии 9-й годовщины трагедии наши коллеги из 76.RU попросили Александра Трудоношина рассказать, как все было в тот черный день.

СЮЖЕТ

Трагедия «Локомотива»

«Он падает!»

— Около 16 часов на игру в Минск должна была вылетать хоккейная команда «Локомотив». Спортсмены прибыли примерно за час до вылета, — рассказывает Александр Трудоношин. — Мы в тот момент находились в аэровокзале. Видели их, они прошли мимо нас и сели в самолет. Я видел, как самолет начинал разгоняться. В свое время я занимался в аэроклубе, летал на самолетах Як-52, представлял, какая скорость нужна для взлета. Но тут скорость не набиралась. Сразу было видно, что что-то идет не так, что сейчас может произойти что-то чрезвычайное. Не думал, что самолет будет отрываться от земли. Он мог бы остановиться. Места для этого хватало. Но когда самолет все-таки оторвался, я понял, что он сейчас ляжет на крыло, и крикнул своим: «Он падает!». Мы прыгнули в УАЗик и поехали за самолетом. В этот момент услышали хлопок и увидели впереди огонь.

Видеореконструкция крушения Як-42 в Туношне (Ярославль)
Видео: stanislav udovenko / Yotube.com

Через 5 минут полицейские уже были на месте падения самолета.

— Там все было в огне — река и трава, стоял запах топлива и жженой земли, валялись обломки самолета, в воде плавали кресла, останки тел, хоккейная экипировка, майки «Локомотива». На берегу толпились дачники. Они стояли и не могли понять, что произошло. Рядом был фундамент дома. И тогда было непонятно, был ли на этом месте дом, и самолет его разрушил, или нет (потом выяснилось, что дома не было). Я дал своим сотрудникам команду убрать всех от места катастрофы, так как была угроза взрыва. Мы с напарником Александром Махановым увидели в реке живого человека. Это был Александр Сизов. Он стоял по грудь в воде, примерно в 3–4 метрах от берега, и держал на руках тело — судя по форме, одного из членов экипажа. Вокруг него все горело. Вода горела. Он находился в шоковом состоянии. Мы прыгнули в реку и помогли ему выбраться на берег. В какой-то момент он отпустил того, кого держал, и тот ушел под воду. Мы попытались его найти, но не получилось. Пытались найти других выживших — вокруг был дым, в воде муть, мы вытаскивали на ощупь останки тел. Вроде находишь кресло — а в нем только нога или рука… Никого живого больше не было. Вскоре прибыли спасатели, тоже начали извлекать тела. Через некоторое время вдалеке услышали крик, что нашли ещё одного живого человека. Это был Александр Галимов (через 5 дней Галимов умер. — Прим. ред.).

Александр Трудоношин и Александр Маханов на месте трагедии. Оба в белых рубахах — правее Трудоношин, левее Маханов

Александр Трудоношин и Александр Маханов на месте трагедии. Оба в белых рубахах — правее Трудоношин, левее Маханов

Отмыться невозможно

Несмотря на то, что пришлось пережить, Александр Трудоношин и его коллеги вернулись в аэропорт и продолжили нести службу.

— Отмыться от гари, мазута было невозможно, одежду мы выкинули, переоделись и продолжили работать, — рассказал он.

Александр добавил, что самые сильные эмоции захлестнули уже после пережитого. Но срывов на этой почве не было.

— К психологу я не обращался, страха летать на самолетах нет. Для нас это была работа — работа со своими рисками. До этого мы принимали участие в боевых действиях, — поделился он.

На месте крушения самолета было все выжжено

На месте крушения самолета было все выжжено

Но все равно о случившемся они с бывшими коллегами стараются не вспоминать и не говорить. Александр Сизов со спасителями больше не связывался.

— Я его понимаю. Ситуация такая, что ее никогда не забыть, но лучше и не вспоминать, — вздыхает Александр Трудоношин.

Александр Трудоношин хранит вырезку из газеты с фотографией, на которой они с товарищем работают на месте катастрофы

Александр Трудоношин хранит вырезку из газеты с фотографией, на которой они с товарищем работают на месте катастрофы

Единственным напоминанием о тех страшных событиях для главы Кировского и Ленинского района стала вырезка из газеты с фотографией, которую ему подарили коллеги. Она вставлена в рамочку и хранится в рабочем кабинете Александра Трудоношина. На фото Александр Васильевич и его товарищ Александр Маханов в белых рубахах среди ада, который творился на месте крушения самолета. Хотя есть и еще одно напоминание — медаль «За спасение погибавших», которую Трудоношину вручили спустя 2 года после авиакатастрофы.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 44 человека36 пассажиров и 8 членов экипажа. Выжил только один из находившихся на борту — бортинженер Александр Сизов. По официальной версии следствия, причиной авиакатастрофы стали ошибки экипажа: самолет начал разгон не с начала взлетной полосы, не набрав нужную скорость, резко взял вверх и, не потянув такого угла подъема, накренился и рухнул на землю. Из живых единственным виновным в случившемся признали бывшего заместителя директора по организации летной работы авиакомпании «Як-Сервис» Вадима Тимофеева, который отвечал за подготовку и обучение экипажей в компании. Суд признал, что эта работа велась с нарушениями. В 2015 году Тимофеева приговорили к 5 годам заключения, но по амнистии выпустили прямо из зала суда.

Берег на месте катастрофы почернел

Берег на месте катастрофы почернел

В авиакатастрофе 7 сентября 2011 года погибли пилоты и вся команда — игроки и тренеры. Выжил только бортинженер Александр Сизов.

Обвиняемым по делу о гибели команды проходил бывший заместитель гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як-Сервис» Вадим Тимофеев, ответственный за подготовку пилотов. Его признали виновным по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, но тут же отпустили из зала суда — Тимофеев попал под амнистию в честь 70-летия Победы (вся история судебного процесса).

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ХК «Локомотив»Ярославльавиакатастрофа
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