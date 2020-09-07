«Горело всё. Вода горела»: гибель команды «Локомотива» глазами очевидца, который первым был на месте крушения

Он видел этот ужас. И помнит запах едкой гари, стоявшей над рекой Туношонкой, в которую на взлете рухнул самолет с командой «Локомотив». И забыть это невозможно. 7 сентября 2011 года Александр Трудоношин работал в Северном управлении внутренних дел на транспорте, был заместителем начальника полиции по оперативно-разыскной деятельности. В день трагедии дежурил в аэропорту.
Он видел, как взлетал самолет, одним из первых оказался на месте катастрофы и спас единственного выжившего — бортинженера Александра Сизова. В преддверии
«Он падает!»
— Около
Видеореконструкция крушения Як-42 в Туношне (Ярославль)
Видео: stanislav udovenko / Yotube.com
Через 5 минут полицейские уже были на месте падения самолета.
— Там все было в огне — река и трава, стоял запах топлива и жженой земли, валялись обломки самолета, в воде плавали кресла, останки тел, хоккейная экипировка, майки «Локомотива». На берегу толпились дачники. Они стояли и не могли понять, что произошло. Рядом был фундамент дома. И тогда было непонятно, был ли на этом месте дом, и самолет его разрушил, или нет (потом выяснилось, что дома не было). Я дал своим сотрудникам команду убрать всех от места катастрофы, так как была угроза взрыва. Мы с напарником Александром Махановым увидели в реке живого человека. Это был Александр Сизов. Он стоял по грудь в воде, примерно
Отмыться невозможно
Несмотря на то, что пришлось пережить, Александр Трудоношин и его коллеги вернулись в аэропорт и продолжили нести службу.
— Отмыться от гари, мазута было невозможно, одежду мы выкинули, переоделись и продолжили работать, — рассказал он.
Александр добавил, что самые сильные эмоции захлестнули уже после пережитого. Но срывов на этой почве не было.
— К психологу я не обращался, страха летать на самолетах нет. Для нас это была работа — работа со своими рисками. До этого мы принимали участие в боевых действиях, — поделился он.
Но все равно о случившемся они с бывшими коллегами стараются не вспоминать и не говорить. Александр Сизов со спасителями больше не связывался.
— Я его понимаю. Ситуация такая, что ее никогда не забыть, но лучше и не вспоминать, — вздыхает Александр Трудоношин.
Единственным напоминанием о тех страшных событиях для главы Кировского и Ленинского района стала вырезка из газеты с фотографией, которую ему подарили коллеги. Она вставлена в рамочку и хранится в рабочем кабинете Александра Трудоношина. На фото Александр Васильевич и его товарищ Александр Маханов в белых рубахах среди ада, который творился на месте крушения самолета. Хотя есть и еще одно напоминание — медаль «За спасение погибавших», которую Трудоношину вручили
Напомним, в результате авиакатастрофы погибли
В авиакатастрофе
Обвиняемым по делу о гибели команды проходил бывший заместитель гендиректора по организации летной работы авиакомпании