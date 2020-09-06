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Мэрия Новосибирска решила выкупить квартиры в трёх домах на Тополёвой

Дома хотят снести — на их месте должны построить новые

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Дома признали аварийными ещё два года назад

Дома признали аварийными ещё два года назад

Городские власти постановили изъять квартиры в домах на улице Тополёвой, 28, 29 и 30 и участок под ними — документ опубликован на сайте мэрии Новосибирска.

Дома признали аварийными и подлежащими сносу, их вместе с участком изымают для муниципальных нужд. По документам муниципалитету предстоит выкупить в трёх домах 21 квартиру и долю во владении квартирой.

В 2018 году мэрия Новосибирска на торгах продала право развития этой территории — покупателем стал удмуртский строительный холдинг «Талан». Компания также приобрела право развития застроенной территории на улице Океанской.

Дома соседствуют с территорией 17-го военного городка, в котором множество зданий признали памятниками архитектуры. В прошлом году мэр Новосибирска обратился за помощью к ДОМ.РФ: переговоры с Минобороны о передаче территории городу оказались безрезультатными.

Рядом с военным городком появится ещё одна новостройка: в этом году разрешение на строительство на улице Покатной получила компания «Альгеба». Она, в частности, ведёт строительство на берегу Оби у Димитровского моста.

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Военный городокТаланмэрия Новосибирска
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