Мэрия Новосибирска решила выкупить квартиры в трёх домах на Тополёвой

Городские власти постановили изъять квартиры в домах на улице Тополёвой, 28, 29 и 30 и участок под ними — документ опубликован на сайте мэрии Новосибирска.



Дома признали аварийными и подлежащими сносу, их вместе с участком изымают для муниципальных нужд. По документам муниципалитету предстоит выкупить в трёх домах 21 квартиру и долю во владении квартирой.



В 2018 году мэрия Новосибирска на торгах продала право развития этой территории — покупателем стал удмуртский строительный холдинг «Талан». Компания также приобрела право развития застроенной территории на улице Океанской.

