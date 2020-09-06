Мэрия Новосибирска решила выкупить квартиры в трёх домах на Тополёвой

Городские власти постановили изъять квартиры в домах на улице Тополёвой, 28, 29 и 30 и участок под ними — документ опубликован на сайте мэрии Новосибирска.
Дома признали аварийными и подлежащими сносу, их вместе с участком изымают для муниципальных нужд. По документам муниципалитету предстоит выкупить в трёх домах 21 квартиру и долю во владении квартирой.
В 2018 году мэрия Новосибирска на торгах продала право развития этой территории — покупателем стал удмуртский строительный холдинг «Талан». Компания также приобрела право развития застроенной территории на улице Океанской.
Дома соседствуют с территорией
Рядом с военным городком появится ещё одна новостройка: в этом году разрешение на строительство на улице Покатной получила компания «Альгеба». Она, в частности, ведёт строительство на берегу Оби у Димитровского моста.