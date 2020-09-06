Пропавшего неделю назад новосибирца на мопеде нашли мёртвым в озере

5 сентября завершились поиски пропавшего 31 августа Владимира Моисеева — к сожалению, его нашли мёртвым.



— Вчера в ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий тело пропавшего было обнаружено в озере Большая Курья, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области. — В ходе осмотра тела видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако точная причина смерти потерпевшего будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.



В последний раз мужчину видели 31 августа в районе СТ «Черёмушки» в Колыванском районе — он уехал на мопеде. Мопед также нашли недалеко от места обнаружения пропавшего, уточнили в следкоме.

