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Пропавшего неделю назад новосибирца на мопеде нашли мёртвым в озере

Видимых следов насильственной смерти следователи не обнаружили

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Мужчину нашли погибшим

Мужчину нашли погибшим

5 сентября завершились поиски пропавшего 31 августа Владимира Моисеева — к сожалению, его нашли мёртвым.

— Вчера в ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий тело пропавшего было обнаружено в озере Большая Курья, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области. — В ходе осмотра тела видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако точная причина смерти потерпевшего будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В последний раз мужчину видели 31 августа в районе СТ «Черёмушки» в Колыванском районе — он уехал на мопеде. Мопед также нашли недалеко от места обнаружения пропавшего, уточнили в следкоме.

Редакция НГС выражает соболезнование родным и близким погибшего.

На этой неделе в Катуни утонула новосибирская туристка — её искали в реке, но так и не нашли.

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