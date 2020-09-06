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«Палитра смертельного художника»: москвичи сняли с высоты золоотвалы новосибирских ТЭЦ

Сверху они выглядят просто космически

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С высоты знаменитые новосибирские «Мальдивы» выглядят особенно впечатляюще

С высоты знаменитые новосибирские «Мальдивы» выглядят особенно впечатляюще

Фотограф московского проекта Kosmaj Project опубликовал снимки российских золоотвалов и отстойников ТЭЦ и заводов — в подборку фото попал и Новосибирск.

— Ехали этим летом через всю Россию до Владивостока, 2,5 месяца. На карте стояла пара таких точек. Но по ходу движения меня так затянуло это дело, что я начал искать такие озера в каждом городе, куда мы ехали, — рассказал корреспонденту НГС автор снимков фотограф Александр Сухарев. — Таким образом и получилась такая палитра разных цветов. И теперь я планирую в будущем её пополнять.

Помимо знаменитых новосибирских «Мальдив» в серию попал золоотвал ТЭЦ-2, а также очистные сооружения Стерлитамака, отстойник шахтных вод медноколчеданового рудника в посёлке Лёвиха в Свердловской области, отстойник около города Зима, золоотвал Артёмовской ТЭЦ в Приморском крае, шламоотвал алюминиевого завода города Каменск-Уральский и другие «ядовитые» места.

Золоотвал ТЭЦ-5, примечательный ярко-бирюзовым цветом воды, прославился прошлым летом. С тех пор интерес к нему не утихает, даже несмотря на пандемию. Весной в СГК даже в шутку грозились перекрасить воду в озере, чтобы снизить поток отдыхающих, потому что место небезопасно.

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новосибирские Мальдивыфотограф
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