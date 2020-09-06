«Палитра смертельного художника»: москвичи сняли с высоты золоотвалы новосибирских ТЭЦ

Помимо знаменитых новосибирских «Мальдив» в серию попал золоотвал ТЭЦ-2, а также очистные сооружения Стерлитамака, отстойник шахтных вод медноколчеданового рудника в посёлке Лёвиха в Свердловской области, отстойник около города Зима, золоотвал Артёмовской ТЭЦ в Приморском крае, шламоотвал алюминиевого завода города Каменск-Уральский и другие «ядовитые» места.



Золоотвал ТЭЦ-5, примечательный ярко-бирюзовым цветом воды, прославился прошлым летом. С тех пор интерес к нему не утихает, даже несмотря на пандемию. Весной в СГК даже в шутку грозились перекрасить воду в озере, чтобы снизить поток отдыхающих, потому что место небезопасно.