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Ржавые троллейбусы из Твери начали ремонтировать в Новосибирске - в «ГЭТ» рассказали, когда они выйдут на линию

Всего троллейбусов будет 12, их распределят по всему городу

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На корпусах троллейбусов отчётливо видна ржавчина — это вызвало негодование горожан в соцсетях

На корпусах троллейбусов отчётливо видна ржавчина — это вызвало негодование горожан в соцсетях

В Новосибирск из Твери привезли троллейбусы — первые уже поступили в Ленинское троллейбусное депо.

Фотографии читателей опубликовал паблик «АСТ-54». На них видны следы ржавчины на корпусах первых четырёх троллейбусов, это вызвало массу критики среди пользователей соцсетей.

Первые четыре троллейбуса поступили в Ленинское троллейбусное депо

Первые четыре троллейбуса поступили в Ленинское троллейбусное депо

Источник редакции НГС в «ГЭТ» заверил, что все троллейбусы пройдут через ремонт и подготовку к эксплуатации.

— Ремонт уже начался, — подчеркнул собеседник НГС. — Первые машины планируем ввести в эксплуатацию через три-четыре недели. Маршруты разные, по всем депо распределяем полученные троллейбусы.

По информации портала «Транспорт в России», прибывшие троллейбусы — часть тверского парка из 37 троллейбусов, которые остались после закрытия троллейбусного движения в городе в марте 2020 года. Всего в Новосибирск приедет 12 троллейбусов Тролза 2007–2015 года выпуска, их заберут из Твери до 25 сентября.

Помимо троллейбусов, в Новосибирск этой осенью должны привезти 10 трамвайных вагонов из Москвы. Несколько новых московских вагонов уже приехали в город в прошлом году.

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Горэлектротранспорттроллейбус
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