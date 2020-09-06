Ржавые троллейбусы из Твери начали ремонтировать в Новосибирске - в «ГЭТ» рассказали, когда они выйдут на линию

В Новосибирск из Твери привезли троллейбусы — первые уже поступили в Ленинское троллейбусное депо.
Фотографии читателей опубликовал паблик «АСТ-54». На них видны следы ржавчины на корпусах первых четырёх троллейбусов, это вызвало массу критики среди пользователей соцсетей.
Источник редакции НГС в «ГЭТ» заверил, что все троллейбусы пройдут через ремонт и подготовку к эксплуатации.
— Ремонт уже начался, — подчеркнул собеседник НГС. — Первые машины планируем ввести в эксплуатацию через три-четыре недели. Маршруты разные, по всем депо распределяем полученные троллейбусы.
По информации портала «Транспорт в России», прибывшие троллейбусы — часть тверского парка из 37 троллейбусов, которые остались после закрытия троллейбусного движения в городе в марте 2020 года. Всего в Новосибирск приедет 12 троллейбусов Тролза 2007–2015 года выпуска, их заберут из Твери до 25 сентября.
Помимо троллейбусов, в Новосибирск этой осенью должны привезти 10 трамвайных вагонов из Москвы. Несколько новых московских вагонов уже приехали в город в прошлом году.