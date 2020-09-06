Ржавые троллейбусы из Твери начали ремонтировать в Новосибирске - в «ГЭТ» рассказали, когда они выйдут на линию

Источник редакции НГС в «ГЭТ» заверил, что все троллейбусы пройдут через ремонт и подготовку к эксплуатации.



— Ремонт уже начался, — подчеркнул собеседник НГС. — Первые машины планируем ввести в эксплуатацию через три-четыре недели. Маршруты разные, по всем депо распределяем полученные троллейбусы.

