Две женщины в Новосибирской области умерли от коронавируса

По данным оперштаба Новосибирской области, к утру 6 сентября в регионе зафиксировали ещё 57 случаев заражения коронавирусом. Столько же человек выписали из больниц.



В общей сложности в Новосибирской области зафиксировали 11 727 случаев COVID-19, их них 693 случая — это дети. С установленным диагнозом сегодня в стационарах находятся 890 взрослых пациентов. Выздороветь с начала пандемии смогли 10 470 человек.



— Скончались еще два пациента — женщины в возрасте 52 года и 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 378 человек, — сообщают в оперштабе. — В отделениях интенсивной терапии находятся 39 человек. На ИВЛ — 3 пациента.

