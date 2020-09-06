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Две женщины в Новосибирской области умерли от коронавируса

Количество заболевших сравнялось с числом выздоровевших

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Число выздоровевших постепенно преобладает над числом новых случаев коронавируса

Число выздоровевших постепенно преобладает над числом новых случаев коронавируса

По данным оперштаба Новосибирской области, к утру 6 сентября в регионе зафиксировали ещё 57 случаев заражения коронавирусом. Столько же человек выписали из больниц.

В общей сложности в Новосибирской области зафиксировали 11 727 случаев COVID-19, их них 693 случая — это дети. С установленным диагнозом сегодня в стационарах находятся 890 взрослых пациентов. Выздороветь с начала пандемии смогли 10 470 человек.

— Скончались еще два пациента — женщины в возрасте 52 года и 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 378 человек, — сообщают в оперштабе. — В отделениях интенсивной терапии находятся 39 человек. На ИВЛ — 3 пациента.

Всего в области провели 438 687 тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков находятся 502 жителя, 37 377 человек с него сняли.

Первая партия вакцины от коронавируса должна поступить в Новосибирск в начале ноября. Её смогут получить 5000 человек.

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оперштабкоронавирус в Новосибирске
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