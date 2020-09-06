Остался только значок от «Тойоты»: на Одоевского автомобиль сбил мужчину и скрылся

Если вам что-либо известно о водителе, вы стали свидетелем этого происшествия и запомнили номер автомобиля, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (в любом мессенджере), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на сайте, а также в дежурную часть ГИБДД по телефонам 232–23–51 или 232–23–21.



Аналогичный случай произошёл в июле на безымянной улице Ленинского района — мужчина переходил улицу по пешеходному переходу.