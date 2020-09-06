Остался только значок от «Тойоты»: на Одоевского автомобиль сбил мужчину и скрылся

Ночью 6 сентября в Первомайском районе «Тойота» сбила пешехода — водитель скрылся с места происшествия. Сейчас автоинспекторы ищут очевидцев аварии.
Происшествие случилось в 1:45 в районе дома по улице Одоевского, 1/9.
— Вне зоны пешеходного перехода автомобиль сбил мужчину предположительно 20–25 лет, который в очень тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой доставлен в больницу, — рассказал старший инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. — С места ДТП автомобиль скрылся, на месте остался только значок Toyota с решетки радиатора.
Если вам что-либо известно о водителе, вы стали свидетелем этого происшествия и запомнили номер автомобиля, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (в любом мессенджере), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на сайте, а также в дежурную часть ГИБДД по телефонам 232–23–51 или 232–23–21.
Аналогичный случай произошёл в июле на безымянной улице Ленинского района — мужчина переходил улицу по пешеходному переходу.