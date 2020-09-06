18-летний парень погиб в аварии в центре Новосибирска

На место выехал экипаж ГИБДД, специалисты работают над установлением всех обстоятельств происшествия.



Если вы стали свидетелем этой аварии, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (в любом мессенджере), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на сайте.



Это вторая авария со смертельным исходом за несколько часов: вчера вечером в массовом ДТП на Станционной погиб водитель «Жигулей».

