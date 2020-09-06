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18-летний парень погиб в аварии в центре Новосибирска

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение трамвайных путей

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Автомобиль снёс несколько пролётов ограждения трамвайных путей

Автомобиль снёс несколько пролётов ограждения трамвайных путей

Ночью 6 сентября на улице Мичурина произошло ДТП, в нём погиб один человек.

Авария произошла в половине первого ночи.

— Водитель 2002 года рождения, трезвый, на автомобиле Hyundai Getz двигался по улице Мичурина со стороны Гоголя в сторону улицы Яндринцевской. У дома № 13 по улице Мичурина не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — ограждение перильного типа. В результате ДТП пассажир 2002 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказал старший инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

На место выехал экипаж ГИБДД, специалисты работают над установлением всех обстоятельств происшествия.

Если вы стали свидетелем этой аварии, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (в любом мессенджере), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на сайте.

Это вторая авария со смертельным исходом за несколько часов: вчера вечером в массовом ДТП на Станционной погиб водитель «Жигулей».

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смертельное ДТП
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