18-летний парень погиб в аварии в центре Новосибирска

Ночью 6 сентября на улице Мичурина произошло ДТП, в нём погиб один человек.
Авария произошла в половине первого ночи.
— Водитель 2002 года рождения, трезвый, на автомобиле Hyundai Getz двигался по улице Мичурина со стороны Гоголя в сторону улицы Яндринцевской. У дома
На место выехал экипаж ГИБДД, специалисты работают над установлением всех обстоятельств происшествия.
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Это вторая авария со смертельным исходом за несколько часов: вчера вечером в массовом ДТП на Станционной погиб водитель «Жигулей».