Второе поражение: ХК «Сибирь» проиграл нижегородскому «Торпедо»

В субботу, 5 сентября, хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде «Торпедо» из Нижнего Новгорода в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счётом 4:3.
Хоккеисты «Торпедо» забили первую шайбу уже на третьей минуте матч, но «Сибирь» ответила им спустя две минуты, сравняв счёт. Однако затем соперники забросили в ворота новосибирцев ещё две шайбы.
Первую шайбу «Торпедо» забил нападающий Дмитрий Саюстов
Второй период начался с шайбы Эрика О'Делла, забитой «Торпедо». Но совсем скоро хозяева забили четвёртую шайбу «Сибири».
Вторая шайба «Сибири» от Эрика О'Делла
В третьем периоде «Сибирь» забила третий гол в ворота нижегородцев. Однако переломить ход игры новосибирцы так и не смогли. Игра закончилась со счётом 4:3.
Первый матч этого сезона команда из Новосибирска проиграла омскому «Авангарду». Игра закончилась со счётом 0:1.