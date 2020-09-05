Второе поражение: ХК «Сибирь» проиграл нижегородскому «Торпедо»

В субботу, 5 сентября, хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде «Торпедо» из Нижнего Новгорода в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счётом 4:3.

Хоккеисты «Торпедо» забили первую шайбу уже на третьей минуте матч, но «Сибирь» ответила им спустя две минуты, сравняв счёт. Однако затем соперники забросили в ворота новосибирцев ещё две шайбы.