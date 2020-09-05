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Второе поражение: ХК «Сибирь» проиграл нижегородскому «Торпедо»

Игра закончилась со счётом 4:3

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«Сибирь» проигрывает второй раз подряд

«Сибирь» проигрывает второй раз подряд

В субботу, 5 сентября, хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде «Торпедо» из Нижнего Новгорода в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счётом 4:3.

Хоккеисты «Торпедо» забили первую шайбу уже на третьей минуте матч, но «Сибирь» ответила им спустя две минуты, сравняв счёт. Однако затем соперники забросили в ворота новосибирцев ещё две шайбы.

Первую шайбу «Торпедо» забил нападающий Дмитрий Саюстов

Второй период начался с шайбы Эрика О'Делла, забитой «Торпедо». Но совсем скоро хозяева забили четвёртую шайбу «Сибири».

Вторая шайба «Сибири» от Эрика О'Делла

В третьем периоде «Сибирь» забила третий гол в ворота нижегородцев. Однако переломить ход игры новосибирцы так и не смогли. Игра закончилась со счётом 4:3.

Первый матч этого сезона команда из Новосибирска проиграла омскому «Авангарду». Игра закончилась со счётом 0:1.

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ХК Сибирьхоккей
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