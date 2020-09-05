«Начал ямки объезжать и влетел»: очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП на Станционной

— В 20:22 водитель 1965 года рождения на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по улице 2-я Станционная со стороны улицы Станционной в сторону улицы Большая. В пути следования у дома 38/2 по улице 2-я Станционная совершил столкновение с автомобилем Ford Mondeo, который двигался в попутном направлении, после чего его выкинуло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Volvo, — рассказали в ведомстве.

В результате аварии водитель «Жигулей» получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Если вы стали свидетелем этой аварии, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (в любом мессенджере), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на сайте.

Ранее на дороге в Новосибирской области столкнулись два КАМАЗа — один из водителей погиб.