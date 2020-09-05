«Начал ямки объезжать и влетел»: очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП на Станционной

Сегодня вечером в тройном ДТП на улице Станционной погиб водитель автомобиля «Жигули», которого после столкновения пришлось извлекать из машины.
— Мы не видели саму аварию, видели последствия. Получается, она произошла далеко впереди. Мы ехали как раз в Марусино по Станционной. Потом пробка [собралась], и все начали выбегать. Назад когда мы ехали, уже извлекали водителя. Там говорили, что водитель на «Жигули» начал объезжать ямки и влетел, — рассказала очевидица.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию о ДТП подтвердили.
— В 20:22 водитель 1965 года рождения на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по улице 2-я Станционная со стороны улицы Станционной в сторону улицы Большая. В пути следования у дома 38/2 по улице 2-я Станционная совершил столкновение с автомобилем Ford Mondeo, который двигался в попутном направлении, после чего его выкинуло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Volvo, — рассказали в ведомстве.
В результате аварии водитель «Жигулей» получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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Ранее на дороге в Новосибирской области столкнулись два КАМАЗа — один из водителей погиб.