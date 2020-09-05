В центре Новосибирска из пневматического оружия обстреляли ювелирный магазин

Поздно ночью в субботу, 5 сентября, в Центральном районе Новосибирска обстреляли ювелирный магазин.

— В центре города по адресу Орджоникидзе, 27 ночью проезжала машина, и с машины расстреляли витрины, в том числе и ювелирный магазин «Яхонт». Вызвали полицию, они подтвердили, что стреляли с машин, посмотрели видео с камеры. Всё это произошло в 03:13. Разбили четыре окна, ущерб оценили в 400 тысяч рублей, — сообщила в редакцию НГС читательница.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном происшествии подтвердили.