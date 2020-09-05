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В центре Новосибирска из пневматического оружия обстреляли ювелирный магазин

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего

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Ущерб оценили в 400 тысяч рублей

Ущерб оценили в 400 тысяч рублей

Поздно ночью в субботу, 5 сентября, в Центральном районе Новосибирска обстреляли ювелирный магазин.

— В центре города по адресу Орджоникидзе, 27 ночью проезжала машина, и с машины расстреляли витрины, в том числе и ювелирный магазин «Яхонт». Вызвали полицию, они подтвердили, что стреляли с машин, посмотрели видео с камеры. Всё это произошло в 03:13. Разбили четыре окна, ущерб оценили в 400 тысяч рублей, — сообщила в редакцию НГС читательница.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном происшествии подтвердили.

— Сегодня ночью неизвестный произвёл несколько выстрелов из пневматического оружия по витрине магазина, расположенного по улице Орджоникидзе. Повреждена витрина, — сообщили в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее в Заельцовском районе из пневматического ружья обстреляли машину.

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полициянападение на ювелирный магазин
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