5 сентября суббота
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 2/10
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняКрыша упала на жильцов

Все новости

Все новости

Новосибирец снял завораживающее видео о восхождении на высочайшую точку Сибири

Путешествие заняло две недели, а на монтаж фильма потребовался год

491
6Обсудить

Поделиться

От некоторых кадров голова может закружиться даже у зрителя, сидящего за компьютером&nbsp;

От некоторых кадров голова может закружиться даже у зрителя, сидящего за компьютером 

Ролик «Белуха. Фильм-восхождение» появился на сервисе Youtube вчера и повествует о восхождении на самую высокую точку Алтайских гор — гору Белуха.. Его разместил создатель — предприниматель и путешественник Игорь Ожерельев.

— Я не старался сделать из него рекламный клип, сжатый до 2 минут… Мне потребовалось около года, чтобы превратить это путешествие в то, что вы видите сейчас, — говорится в пояснениях к фильму.

Igor Ozherelyev, youtube.com

Видео длится чуть больше часа и рассказывает всю историю: от возникновения самой идеи восхождения, черед подготовку к нему, путь наверх и заканчивается размышлениями автора о том, что это путешествие не последнее.

В фильме активно используются съемки с квадрокоптера, позволяющие в буквальном и переносном смысле подняться над землёй. В повествовании присутствуют люди, с которыми пришлось встретиться путешественнику, рассказываются алтайские легенды.

— Все, что описано в этом фильме, — правда. Я не старался приукрасить поход, также как не старался спрятать какие-то его сложности. Конечно, кому-то он дается легче, кому-то тяжелее, — говорит Игорь.

Это не первое горное видео Ожерельева. В прошлом году он опубликовал фильм о походе через деревни вокруг горного массива Аннапурна в Непале.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

АлтайальпинизмБелуха
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!