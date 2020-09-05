Новосибирец снял завораживающее видео о восхождении на высочайшую точку Сибири

Ролик «Белуха. Фильм-восхождение» появился на сервисе Youtube вчера и повествует о восхождении на самую высокую точку Алтайских гор — гору Белуха.. Его разместил создатель — предприниматель и путешественник Игорь Ожерельев.
— Я не старался сделать из него рекламный клип, сжатый до 2 минут… Мне потребовалось около года, чтобы превратить это путешествие в то, что вы видите сейчас, — говорится в пояснениях к фильму.
Igor Ozherelyev, youtube.com
Видео длится чуть больше часа и рассказывает всю историю: от возникновения самой идеи восхождения, черед подготовку к нему, путь наверх и заканчивается размышлениями автора о том, что это путешествие не последнее.
В фильме активно используются съемки с квадрокоптера, позволяющие в буквальном и переносном смысле подняться над землёй. В повествовании присутствуют люди, с которыми пришлось встретиться путешественнику, рассказываются алтайские легенды.
— Все, что описано в этом фильме, — правда. Я не старался приукрасить поход, также как не старался спрятать какие-то его сложности. Конечно, кому-то он дается легче, кому-то тяжелее, — говорит Игорь.
Это не первое горное видео Ожерельева. В прошлом году он опубликовал фильм о походе через деревни вокруг горного массива Аннапурна в Непале.