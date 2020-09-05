Новосибирец снял завораживающее видео о восхождении на высочайшую точку Сибири

Ролик «Белуха. Фильм-восхождение» появился на сервисе Youtube вчера и повествует о восхождении на самую высокую точку Алтайских гор — гору Белуха.. Его разместил создатель — предприниматель и путешественник Игорь Ожерельев.



— Я не старался сделать из него рекламный клип, сжатый до 2 минут… Мне потребовалось около года, чтобы превратить это путешествие в то, что вы видите сейчас, — говорится в пояснениях к фильму.

