В Мексике написали о новосибирском пожаре, во время которого мать выкинула детей с третьего этажа

В поисках помощи она начала кричать со всех сил, но единственными людьми, кто откликнулся, стала группа прохожих, которые растянули внизу одеяло и стали кричать, чтобы они прыгали.

Семья проснулась, когда пожар уже начался. Жара и дым уже распространялись по квартире, и женщина взяла за руки своих малышей и устремилась на балкон.

В это время она потеряла сознание, но, очнувшись, стала просить собравшихся внизу спасти хотя бы ее детей.

— Конечно, мне было страшно кидать детей с третьего этажа, но я должна была это сделать, — сказала женщина.

Расстояние до земли было как минимум девять метров, так что, затаив дыхание, она взяла одного из малышей и бросила его туда, где стояли её соседи.

После того, как ребенок был успешно пойман, тоже самое было сделано и с другим маленьким. А женщина осталась ждать у окна какого-то иного способа, которым она тоже могла бы спастись.

После с четвертого этажа ей скинули веревку, и таким образом она смогла покинуть квартиру.

Ещё три человека смогли спастись из огня, но власти не смогли определить пока, как случилось это происшествие.