В Мексике написали о новосибирском пожаре, во время которого мать выкинула детей с третьего этажа

Мексиканское издание Heraldo del Mexico опубликовало материал о пожаре в Новосибирске, где матери пришлось выбрасывать из окна детей, чтобы их спасти. Эту же историю решили рассказать своим читателям и в другом мексиканском издании Central.
Заметка называется «Мать выбросила двух своих детей из здания, чтобы спасти их в пожаре» (Madre arroja a sus dos hijos de un edificio para salvarlos de un incendio). Приводим сокращенный перевод заметки, которая явно опирается, в том числе, на статью НГС.
— Пожар быстро поглотил всю квартиру. Единственным путём спасения для Любови было окно, но здесь её ждало препятствие: квартира находилась на третьем этаже. Это случилось в русском городе Новосибирск в 7 утра. Семья сняла эту квартиру, чтобы провести здесь выходные вместе.
В поисках помощи она начала кричать со всех сил, но единственными людьми, кто откликнулся, стала группа прохожих, которые растянули внизу одеяло и стали кричать, чтобы они прыгали.
Семья проснулась, когда пожар уже начался. Жара и дым уже распространялись по квартире, и женщина взяла за руки своих малышей и устремилась на балкон.
В это время она потеряла сознание, но, очнувшись, стала просить собравшихся внизу спасти хотя бы ее детей.
— Конечно, мне было страшно кидать детей с третьего этажа, но я должна была это сделать, — сказала женщина.
Расстояние до земли было как минимум девять метров, так что, затаив дыхание, она взяла одного из малышей и бросила его туда, где стояли её соседи.
После того, как ребенок был успешно пойман, тоже самое было сделано и с другим маленьким. А женщина осталась ждать у окна какого-то иного способа, которым она тоже могла бы спастись.
После с четвертого этажа ей скинули веревку, и таким образом она смогла покинуть квартиру.
Ещё три человека смогли спастись из огня, но власти не смогли определить пока, как случилось это происшествие.
Одна линия расследования утверждает, что один из малышей играл с зажигалкой и это стало причиной пожара. Другая указывает на то, что возгорание началось от неисправной микроволновки».
Сравнить пересказ мексиканского издания с оригиналом можно, прочитав материал Алёны Истоминой.